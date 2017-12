The Trip Takers – The Trip Takers

Recensione Quando la psychedelia è evocativa e fluida è difficile ascoltare di meglio

“Che cos’è la psychedelia?”. Parola del Santo, rendiamo grazie al Santo, in piedi.

“La psychedelia è uno stato della mente che si traduce in musica, un’attitudine che produce suoni che non devono essere autoreferenziali ma bensì fluidi e vivi tanto da riuscire a penetrare nella mente e nell’immaginario di chi li ascolta”.

Seduti.

Bene ciò che avete appena letto, vi ho visti che siete rimasti seduti miscredenti, è quello che andrete ad ascoltare facendo vostro questo ep dei siciliani Trip Takers, sei pezzi per poco più di un quarto d’ora di musica. Per far capire quanto sia buono questo disco basterebbe il primo splendido pezzo Don’t Care About Them, una canzone che è più beatlesiana dei Beatles e più Dukes of Stratospheariana dei Dukes of Stratosphear, se siete intenzionati a fare un cd misto alla persona che amate non dimenticate questo brano visto che riesce a toccare l’anima ed il cuore come pochi altri.

Ma ovviamente le delizie non si fermano con la prima traccia ma bensì proseguono con l’acido salmodiare alla 13th Floor Elevators di Someone Else, ai richiami ai magnifici e troppo poco conosciuti Steppes di Misty Store per chiudere con il pezzo più psych oppiaceo e sognante del lotto la barrettiana You Are Not Me.

La copertina, molto bella nella sua (apparente) semplicità, e la foto sul retro che ritrae i nostri in una posa che ricorda quella di Graham Day e i suoi Gaolers danno un ulteriore valore ad un prodotto già di per sé validissimo. Solo un difetto si può trovare a questo disco ed è quello di durare troppo poco e di lasciare l’ascoltatore bramoso di ulteriori pezzi.

Difetto che come potrete facilmente comprendere è facilmente superabile.

TRACKLIST

1) Don’t Care About Them,

2) Spend My Time With You,

3) Someone Else,

4) Misty Store,

5) Above,

6) You Are Not Me

LINE-UP

Carmelo Gazzé – Bass guitar, Organ, sitar e vocals /

Manuel Rotella – Rhythm guitar & Vocals /

Morgan Maugeri – Lead guitar & Vocals /

Giuseppe Mangano – Drums & Percussion