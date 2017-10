TEEN DAZE – Themes For A New Earth

Recensione Teen Daze (Jamison Isaak) è un artista e produttore con base nella Columbia Britannica. Themes For A New Earth è il suo quinto Lp pubblicato il 10 Febbraio attraverso la sua nuova etichetta FLORA.

Jamison Isaak in arte Teen Daze è un artista e produttore di istanza in Canada che pubblica il secondo lavoro per la sua etichetta Flaka dal titolo Themes For A New Earth. Le nove tracce contenute in questo lavoro sono incentrate su un ambient strumentale.

La Open track Shibuya Again delinea subito un’atmosfera dalle sfumature morbide con particolare innesti melodici man mano che ci addentriamo nell’ascolto.

Un sound morbido e dalle linee delicate per mezzo di sottofondi di tasteira suggestivi. Teen Daze mostra buon bagaglio di idee anche quando propone tracce minimali An Alpine Forest, Wandering Through Kunsthal dove si possono apprezzare nella prima soluzioni tastiera easy ma di sicuro impatto e nella seconda traccia chitarre pulite che intavolano un dialogo semplice ma piacevole all’ascolto con una sezione ritmica ridotta ai minimi termini.

Themes For A New Earth è un album che propone soluzioni anche psichedeliche facendo viaggiare l’immaginazione dell’ascoltatore Station, Echoes, Prophets regalano senzazioni rilassanti e leggere con l’intento ben riuscito di infondere a corpo e mente una buona dose di relax.

Apparentemente un lavoro facile sia nella composizione che nella struttura, ma per niente scontato.

Teen Daze dimostra buon bagaglio culturale e buona capacità di composizione andando ad incastrare ogni singolo strumento così da ottenere un piacevole album della durata di trentanove minuti.

Se cercate una via di fuga dalle solite melodie aggressive e potenti allora qui siete nel posto giusto.

Tracklist

01 Shibuya Again

02 On The Edge Of A New Age

03 Kilika

04 River Walk

05 An Alpine Forest

06 Wandering Through Kunsthal

07 Station

08 Echoes

09 Prophets

Line Up

Teen Daze (Jamison Isaak) – Artist Producer

Pagina Facebook

https://www.facebook.com/teendaze/

