Kind & Kinky Zoo – Released !

Recensione Questo gruppo svizzero vi stupirà sicuramente, portandovi ritmi da vero zoo sonoro, ma il tutto senza confusione, distillando solo il meglio da queste sonorità,e i Beastie Boys li avrebbero campionati volentieri,

Dalla Svizzera arrivano un incredibile mondo di colori e ritmo, firmato Kind & Kinky Zoo, qui la al loro debutto discografico.

La loro musica è difficilmente classificabile, ma si può cercare di dare qualche indizio, anche se la cosa migliore come sempre in questi casi è ascoltare il disco e farsi un’idea propria. Released è un disco incredibile, composto da suoni molto belli e in fortissimo odore di blaxpoitation, dove il flauto, sì avete capito bene il flauto, conduce tutti in pazzi inseguimenti su è giù per strade colorate e piene di animali provenienti da strani zoo.

La bellezza di questo gruppo è nella sua assoluta peculiarità, data dal loro particolare modo di affrontare la materia funk soul, visto che il loro approccio è molto differente dagli altri gruppi. Le canzoni nascono a partire da lunghe jam che approcciano la psichedelia, portando il funk in territori inusuali ma resi benissimo da questo gruppo svizzero. Il disco sembra un’opera registrata dal vivo, sempre coinvolgente, e dai mille risvolti sonori che impediscono di annoiarsi, ma anzi fanno venire voglia di continuare a volerne ancora ed ancora.

I Beastie Boys li avrebbero campionati volentieri, ed è da quel milieu sonoro che nasce questo disco, dall’unione di commistioni ed influenze.

Un aspetto che potrebbero approfondire è anche il versante dell’unione con il rap, visto il bellissimo pezzo con il rapper Afu – Ra. Insomma un disco che splende molto e che apre territori inediti, ci sarà ancora ritmo nuovo.

ETICHETTA

Légère Recordings

TRACKLIST

1.La Jupe Volante

2.Wonder Zebra

3.Big Bite

4.Bestial Zoo

5.Hurricane Train (SoulBrigada Remix)

6.Kinky Regards

7.Party Chez Le Marquis

8.Beat Sample

9.V.L.A.M. (Lack Of Afro Remix)

10.Jump The Gun feat. Afu-Ra

LINE-UP

$ Bill • transverse flute

Trade Marc • rhodes & organ

Silly Syl • drumz & percusions

Maître Knecht • bass & fuzz