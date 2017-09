Autori Vari – Ameniia Various Artists Series 001

Recensione Come molte delle scene meno note a livello globale la scena coreana, almeno quella fotografata dall'Ameniia, rielabora molto bene alcune tendenze della techno moderna

La Ameniia è un’etichetta sudcoreana nata con lo scopo di valorizzare i produttori locali di techno, house ed in genere di musica elettronica.

Questa raccolta è il meglio di quanto possa offrire la label. La qualità della proposta di Ameniia è molto alta, come molto variegati sono gli stili musicali presenti, e riflette in pieno la ricchissima scena musicale elettronica di Seoul.

In Italia conosciamo molto poco la scena musicale coreana, e ancora di meno la sua elettronica, ma questa raccolta può colmare molte delle lacune. Come molte delle scene meno note a livello globale la scena coreana, almeno quella fotografata dall’Ameniia, rielabora molto bene alcune tendenze della techno moderna, arrivando a proporre anche una minimal molto cangiante.

Il minimo comune denominatore è il basso molto pompato, poi intorno si costruisce un tappetto sonoro che differisce da canzone a canzone, ma che possiede elementi comuni. L’elemento che risalta maggiormente oltre al basso, è una composizione musicale che si rifa molto alle materie visive, dato che lo spazio musicale è costruito fotogramma su fotogramma. La moderna Corea Del Sud ha un anima profondamente tecnologica, e crede quasi fideisticamente in essa, e la musica techno riflette questo continuo movimento, l’incontrarsi delle voci dei bambini con bassi e riverberi, nella descrizione della vita ai nostri tempi.

La qualità delle canzoni, e quindi della cantina Amiina è molto alto, e le canzoni confermano sempre le aspettative. Un’ottima raccolta per una scena molto interessante ed in continua crescita.

TRACKLIST

01. Suman – Her

02. Marcus L – Underwater (After Dark 1.0)

03. Kim Bo Yeon – Gajae

04. Damie – Harvest Moon

05. Comarobot – Stupor

06. Zeemen – Centipede

07. Dooit – My Conception

08.Messiahwaits – Journey To Mars

09. Polarfront – Two Faced

