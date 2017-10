Orson – Here

Recensione Cantautore dalla nobile penna, Cataldo Bevilacqua in arte Orson illustra un mondo acustico e pieno zeppo di sensazioni, storie e sentimenti.

Orson è un cantautore folk vecchio stampo, uno di quelli da chitarra e voce e presa diretta e via così, senza indugi a raccontar di storie con non troppi fronzoli che rendono la musica sin troppo poco autentica. L’album in questione s’intitola “Here” ed è un tripudio di suoni acustici e sentimenti che in un epoca digitale come la nostra, trovano davvero poco spazio tra le orecchie degli ascoltatori.

Ogni traccia dell’album è una storia a parte, un qualcosa da ascoltare in silenzio in una fredda serata invernale così da lasciarsi riscaldare dalle note, dalle emozioni e dalle piccole onde che riesce a provocare Orson nell’anima di chi si approccia alla sua musica. “Here” è un piccolo gioiellino acustico da tenere bene in mente e da ascoltare una decina di volte al giorno, nei momenti più cupi e tristi in cui magari si pensa che tutto il mondo sta per crollare giù.

Premere play ed ascoltare Orson vuol dire proprio questo, alienarsi completamente dal mondo e restare in attesa di un qualcosa che da lì a poco avverrà grazie alle note di “Here”. Non conoscere o non ascoltare Orson è un vero peccato perchè di cantautori così intimi e vicini a chi ascolta ce ne sono (e ce ne saranno sempre meno) come per la musica usa e getta di cui ne abbiamo piene le tasche.

Here è un ottimo lavoro che deve entrare per forza tra i migliori dischi usciti in questa seconda parte di anno, altrimenti, ci sarà davvero qualcosa di sbagliato nel nostro “nuovo” modo d’intendere la musica. Consigliatissimo a chi apprezza il mondo cantautorale o semplicemente a chi apprezza la buona musica, quella fatta di emozioni e non di soldi facili e delle fanbase piene zeppe di adolescenti creati ad immagine e somiglianza dei Talent Show.

TRACKLIST

1) Closed to me

2) Here

3) Better than this

4) Into those nights

5) Ran in the forest

6) Solo per avere memoria

LINE-UP

Cataldo Bevilacqua

Etichetta: More letters

URL Facebook

https://www.facebook.com/orsonsound/