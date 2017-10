Michael Klein – Hub Three

Recensione Un ottimo ep che mostra un Michael Klein che riesce a fa rendere al massimo chi collabora con lui, dandogli una robusta dose di saggezza techno che lui possiede in abbondanza, riuscendo a coniugare vecchie e nuove istanze guardando al futuro.

Michael Klein è nato a Francoforte, la precedente capitale della techno prima del dominio berlinese, ed è uno dei nomi maggiori del panorama techno fatto di bassi pesanti e pulsazioni potenti.

Il suo talento di produttore qui incontra altri talentuosi musicisti elettronici per il terzo episodio della Hub Series di Sleaze Records.

Per ogni traccia c’è la collaborazione con un diverso produttore techno house, e si parte subito forte con un grande nome, Pan – Pot, a mio avviso uno dei più validi produttori techno in circolazione. La loro canzone, Haze Effect è un perfetto connubio dei suoni moderni della techno con una base antica, e suona molto bene, andando dritto al cuore della questione.

Il secondo ospite è Stephan Hinz produttore berlinese dal basso pesante, ed infatti qui si ha un basso che sembra sdoppiarsi talmente è vibrante, ma non si perde mai il gusto per la melodia, ed infatti la canzone è riuscita perfettamente. Terzo episodio con Amelie Lens, una produttrice techno belga in grande ascesa, che trova subito una grande intesa con Michael Klein in Blinding Light un pezzo molto bello, con un andamento spezzettato e di grande effetto, che va poi a proporre un basso molto pulsante.

Chiude l’ep Secret Passenger con Roman Lindau, affermato produttore tedesco che fa con Michael un pezzo molto vicino ai canoni della migliore techno tedesca. Un ottimo ep che mostra un Michael Klein che riesce a fa rendere al massimo chi collabora con lui, dandogli una robusta dose di saggezza techno che lui possiede in abbondanza, riuscendo a coniugare vecchie e nuove istanze guardando al futuro.

TRACKLIST

01. Michael Klein & Pan-Pot – Haze Effect

02. Michael Klein & Stephan Hinz – Far Sight

03. Michael Klein & Amelie Lens – Blinding Light

04. Michael Klein & Roman Lindau – Secret Passenger

