Unòrsominòre – Una Valle Che Brucia \ Analisi Logica

La musica alternativa per avere un minimo di senso dovrebbe stupire, fornire appunto un’alternativa e sono tutte cazzate.

E questi due dischi di unòrsominòre stanno lì a dimostrare che categorie onanistiche c’è musica interessante e musica vuota. La prima è in netta minoranza, ma finché ci saranno chicche come queste due uscite in download libero, qualcosa si muove. Unòrsominòre è Emiliano Merlin, veronese trapiantato a Padova e poi a Roma, ma soprattutto musicante pensante ed in grado di fare un’offerta elegante, stimolante e ben composta. Dovremmo già essergli grati che ci ha risparmiato i comunicati stampa e gli annunci zuckerbeghiani di imminente uscita, trailer, perepecchio e spritz in compagnia live su facebook. Invece qui palla lunga pedalare, e un disco su lunga distanza ed un ep disponibile a tutti.

Il disco su lunga distanza, Una Valle Che Brucia, è un bellissimo schiaffo ripetuto saltellando sulle punte dei piedi ridendo ubriachi. E il mettersi in mezzo alla strada sapendo che saremo spazzati via presto, ma almeno un funerale vichingo e marxista. Sì, dare fastidio ancora un po’, porre quelle domande scomode e dare risposte fastidiose come un dito in culo, il tutto con grande talento e stile. Unòrsominòre smentisce Manuel Agnelli ( che ha ragione solo in parte perché in Italia c’è un sottobosco che funziona benissimo), facendo musica davvero interessante e viva, minimale o scattante a seconda delle esigenze, ma sempre carica di contenuti e di immagini.

Unòrsominòre è coadiuvato benissimo dalla produzione di Fabio De Min dei Non Voglio Che Clara, che hanno una cifra stilistica molto simile ad Emiliano. Due dischi sorprendenti e bellissimi, e liberi per il popolo. Viva la musica popolare per davvero.

TRACKLIST

Una Valla Che Brucia

1.Il demone meridiano

2.Hubris, o preghiera del senza Dio

3.Canzone del partigiano Giovanni, Pt. 1

4.Varsavia

5.Mattatoio

6.Canzone di Alekos

7.Uomini contro

8.Breve considerazione sul cosmo

9.Fare meno / Fare meglio

10.Clinofilia

11.18 aprile

Analisi Logica

1.O tempora

2.Épater le bourgeois

3.Pezzali

VOTO

7,5

