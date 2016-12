SHARE ON:

Recensione

A quattro anni di distanza dal loro ultimo lavoro lungo, i The Somnambulist tornano a far parlare di sé con i quattro brani di Unbegotten. Il nuovo ep, anticipato da un paio di singoli nel corso di questo 2016, si muove su scure sonorità rock/psichedeliche, perdendo, a tratti, l’equilibrio.

Ad aprire l’opera è il rock tagliente ma poco entusiasmante di The Slowing Clock (la voce effettata azzera tutte le aspettative). L’energia di Deeply Unutterable & Unimpressed, invece, provando a risollevare la situazione, propone ritmiche sostenute e un timbro vocale scuro e spettrale, lasciando che a seguire siano il grasso cantare, all’interno di ossessivi tunnel sonori, di Unbegotten. Il timbro scuro di Transverberate, infine, chiude il lavoro senza nulla aggiungere.

I quattro brani presentati dai The Somnambulist si dimostrano solidi nella struttura ma piuttosto deludenti per quanto riguarda i contenuti.

L’intero ep, infatti, propone un cantato fin troppo eccentrico abbinato a parti strumentali poco capaci di coinvolgere e attirare l’attenzione.

L’impressione generale è che nell’aria ci sia poca ispirazione.

Ci auguriamo che l’album di prossima uscita smentisca questi presentimenti.

TRACKLIST

01. The Slowing Clock

02. Deeply Unutterable & Unimpressed

03. Unbegotten

04. Tansverberate

LINE-UP

Marco Bianciardi

Thomas Kolarczyk

Luca Andriola

URL Facebook

https://www.facebook.com/THE-SOMNAMBULIST-103078016401445/?fref=ts