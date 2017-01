Psiker – Maximo

Passati due anni dalla pubblicazione del suo ultimo album, il lombardo Psiker ritorna con i dieci brani di Maximo. Il disco, da intendersi come una esplicita dichiarazione d’amore per l’elettro pop che ha travolto l’Italia a cavallo fra anni ’90 e ’00 (Soerba, Madreblu, Zerozen, Soon), si muove agile su territori pop/synth/wave, vedendo come unici ospiti i protagonisti di quella scena.

I gustosi synth di Metropolitana, lievemente ossessiva e ipnotica, entra in testa fin da subito grazie al suo avvolgente calore melodico, mentre il piglio new wave della sofferta (per modo di dire) Love Is Un Fiore, tra ritornelli in inglese, trallalà e ironia, lascia che a seguire sia il pulsare elettronico della comica Un Pence E Mezzo (“il ritmo in cassa è dance, la gente in pista è dens, il fumo si condens, je dance, I want do dance”). I tempi lenti de L’Altro Ieri, con Raffaella Destefano come ospite, incalza con chitarre, synth e drum machine, introducendo la leggerezza di Parla Parla Parla (decisamente accattivanti i ritornelli) e i nostalgici “I am happy” di Contento (a presenziare c’è Luca Urbani dei Soerba). Le nubi che si stagliano sull’orizzonte di Nebbia, infine, incentrata su metafore meteorologiche e amori tormentati, cede spazio all’animo cupo della tagliente Ironia e al morbido distendersi della eterea e luminosa Attento.

Con questi dieci brani, Psiker costruisce un ampio e personale tributo all’elettro pop italiano di fine anni ’90. Quanto proposto, infatti, guardando con nostalgico amore a quell’epoca, suona solido e accattivante (le melodie sono sempre ottime), riportando alla luce un mondo che credevamo ormai perduto. Se siete fan di Soerba, Madreblu, Zerozen e Soon, rimarrete sicuramente colpiti e affascinati da questo Maximo.

TRACKLIST

01. Metropolitana

02. Love Is Un Fiore

03. Un Pence E Mezzo

04. L’Altro Ieri

05. Doubleface

06. Parla Parla Parla

07. Contento

08. Nebbia

09. Ironia

10. Attento

URL Facebook

https://www.facebook.com/psiker1/?fref=ts