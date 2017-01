I Luf – Delalter – Verso Un Altro Altrove

Recensione 3.6 7.1

“A distanza di tre anni da “Mat E Famat”, i Luf, formazione bresciana di punta per quanto riguarda sonorità folk/rock cantautorali, ritornano con il doppio album Delalter – Verso Un Altro Altrove. Il lavoro, pubblicato da Self e decisamente curato per quanto riguarda packaging e grafiche (realizzate da Moreno Pirovano e Daniele Elli), si concentra sul tema del “viaggio” e della migrazione, proponendo una prima parte elettrica e una seconda molto più acustica.

L’aprirsi vivace e rapido di Verso Un Altro Altrove (versione folk), trascinante e coinvolgente, carica con la sua energia, lasciando che a seguire siano la passione avvolgente di Lampecrucis (con il violino a dare carattere al tutto) e la pacata preghiera, illuminata da melodie ariose, di Ave Maria Migrante.

L’animo punk/folk di Delalter, incalzando con colpi di batteria, ritornelli corali e banjo, si contrappone al notturno riflettere (tra Guccini e Modena City Ramblers) di Questa Macchina, mentre il ruspante correre di Don Vecare, tra dialetto, archi e combat folk, introduce il disteso crescere di Stelle (partendo da chitarre acustiche) e il festante ballare della rapida e sognante Signora Dai Lunghi Pensieri.

Lo spirito avvolgente di Camminando E Cantando (canzone brasiliana già rielaborata da Sergio Endrigo), infine, accompagnando l’ascoltatore tra lievi malinconie e rabbia nel cuore, cede il compito di chiudere al delicato dolore de La Luna Le ‘Na Randa Mata, al taglio rock di Verso Un Altro Altrove (rivisitazione del brano iniziale) e alla breve carezza, carica di sentimenti, della timida Bare A Vela.

Ad aprire il secondo cd, invece, sono il canto corale di Pescator Che Peschi e l’asciutta versione acustica di Verso Un Altro Altrove. Subito dopo, il procedere più caldo e intimo di Lampecrucis introduce lo spirito religioso di Ave Maria Migrante, mentre il leggero scivolare di Stelle cede spazio al riflettere di Questa Macchina. Il morbido andare di Stella Clandestina, infine, lascia che a concludere siano l’illuminarsi di Camminando E Cantando, il correre di Delalter e il timido pensare di Bare A Vela.

Con questo doppio album i Luf danno il meglio di sé. Il lavoro, curato in ogni dettaglio, si dimostra fin da subito corposo e vario. I due dischi proposti, infatti, oltre ad essere custoditi in un packaging degno di nota, danno una visione a 360 gradi di quello che è l’universo sonoro della band. Ci sono il folk, il rock, il punk, i testi densi di contenuti, la voglia di ballare e la solida intenzione di far pensare e riflettere.

La qualità è ottima, non lasciateveli scappare.

CD 01:

01. Verso Un Altro Altrove

02. Lampecrucis

03. Ave Maria Migrante

04. Delalter

05. Questa Macchina

06. Don Vecare

07. Stelle

08. Signora Dai Lunghi Pensieri

09. Camminando E Cantando

10. La Luna Le ‘Na Randa Mata

11. Verso Un Altro Altrove

12. Bare A Vela

CD 02:

01. O Pescator Che Peschi

02. Verso Un Altro Altrove

03. Lampecrucis

04. Ave Maria Migrante

05. Stelle

06. Questa Macchina

07. Stella Clandestina

08. Camminando E Cantando

09. Delalter

10. Bare A Vela

Dario Canossi

Sergio Pontoriero

Sammy Radaelli

Alberto Freddi

Cesare Comito

Alessandro Rigamonti

Lorenzo Marra

Pier Zuin”

