A un anno di distanza da “The King Is Dead”, i due Kill Your Boyfriend (Matteo Scarpa e Antonio Angeli) ritornano sulle scene con i quattro brani di Ghosts.

Il lavoro, pubblicato per Shyrec Records, prosegue il percorso intrapreso con il precedente disco, sviluppando scure e spettrali atmosfere psych/dark/new wave.

I tre minuti di elettronica tensione proposti da Man 1 introducono l’avvolgente cantilena nera racchiusa tra le anguste sonorità di Man 9. Il procedere più strutturato di Man 4, invece, tra urli sofferti, chitarre malsane e inesorabile sezione ritmica, cede il compito di chiudere al tetro opprimere di Man 5.

Quanto proposto dai Kill Your Boyfriend, risultando piuttosto omogeneo e compatto, scorre via in breve tempo, incuriosendo e disturbando allo stesso tempo. Con questo nuovo ep, i due musicisti provano a rendere ancora più spaventoso e dannato il loro sound, riuscendoci ottimamente.

Non sono sicuro che questa stessa formula possa funzionare anche su minutaggi maggiori, ma finché si parla di questo ep, tutto gira nel migliore dei modi.

TRACKLIST

01. Man 1

02. Man 9

03. Man 4

04. Man 5

LINE-UP

Matteo Scarpa

Antonio Angeli

