G91 – Your Reaction My Direction

Recensione L'album in questione s'intitola Your Reaction My Direction è un concentrato di linee melodiche british ed arrangiamenti leggermente sopra la linea del pop rock tradizionale.

G91 è un’artista torinese che fa del Brit Pop la sua arma vincente, questo è proprio da dirlo ed in Italia qualcuno con un progetto così si stenta sempre un po’ a trovarlo.

L’album in questione s’intitola Your Reaction My Direction è un concentrato di linee melodiche british ed arrangiamenti leggermente sopra la linea del pop rock tradizionale. L’eleganza fa da padrona ed in certi punti si possono pure sentire alcune delle influenze probabilmente maggiori per G91 (The Verve, Oasis).

Per certi versi il lavoro, nella sua interezza potrebbe pure strizzare troppo l’occhio alla scena UK ma così non è, infatti, proseguendo nell’ascolto senza soffermarsi in superficie si può apprezzare un lavoro più approfondito, in cui l’artista, cerca in ogni modo di personalizzare il più possibile tutto ciò che negli anni ha interiorizzato e fatto suo.

Tra i brani meritevoli di attenzione possiamo sicuramente trovare Rise up, Sicilian Eyes e Walk Above The Blue, quest’ultima probabilmente la traccia che più identifica lo stile di G91 e tutta la sua vera e propria identità musicale. L’album scorre molto fluidamente e chiunque può approcciarsi all’ascolto del cantautore sicuramente senza preconcetti derivanti dallo stile ed influenze Britpop.

Your Reaction My Direction è sicuramente un album ben fatto, ben passato e ben strutturato, una vera e propria boccato d’ossigeno per chi è un amante di Oasis, The Verve e tutta la scena pop rock anglosassone.

TRACKLIST

1) Day (is getting better)

2) Sicilian Eyes

3) Walk Above

4) Calling it home

5) Your Reaction My Direction

LINE-UP

Matthew Berth

URL Facebook

https://www.facebook.com/G91OFFICIAL/?fref=ts