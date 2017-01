Recensione

Il triestino Fulvio Bozzetta, professore di matematica e musicista non più giovane (attualmente ha 67 anni), debutta sulla lunga distanza con i dodici brani di Metabolismo Lento. Il lavoro, nonostante appaia ironico e scherzoso fin dal titolo, racchiude invece una intelligente e matura concezione della musica, per cui la passione per Paolo Conte si combina senza intoppi con funk, atmosfere mediterranee, jazz, rock e molto altro ancora.L’amore per il tango di Josko, cantando dell’amico scomparso, accarezza con il suo raffinato combinarsi di basso, fisarmonica e violino, mentre l’andamento più quadrato e regolare di Cuccioli, guidato da voce maschile e femminile, lascia che a seguire sia il fluente procedere, tra atmosfere latino americane ed elettriche distorsioni, di Canzone Per Me.

Il morbido scorrere di Bachiana Per Ale, invece, pensieroso e avvolgente, introduce sia il solare e rilassato scivolare della raffinata Il Diritto E Il Rovescio, sia il notturno riflettere della sofferta e intensa Ancora Amore. Il fresco e vivace espandersi di Bella Pesciolina, subito dopo, apre al funky-groove della complessa Il Diavolo E Suor Angelica e alla timida dolcezza della calda e sognante Claudine. Il cadenzato ritmo di Pornostar, infine, con basso e batteria in primo piano, fiorisce nei ritornelli, lasciando che a chiudere siano il brioso accompagnare di Cazzi Vostri e l’intenso e coinvolgente stringere della calda Vuelvo Al Sur.Il debutto di Fulvio Bozzetta, decisamente curato per quanto riguarda arrangiamenti, melodie e scelte stilistiche, convince in ogni occasione, anche se mai esalta completamente.

A frenare il livello del disco sono principalmente il forte rimando a Paolo Conte, la qualità delle registrazioni non sempre eccelsa e il rimanere un po’ troppo legati, in maniera nostalgica, a sonorità ormai passate. Convinti che siano tutti difetti facilmente risolvibili, aspettiamo con fiducia il suo prossimo album.

TRACKLIST

01. Josko

02. Cuccioli

03. Canzone per Me

04. Bachiana Per Ale

05. Il Diritto E Il Rovescio

06. Ancora Amore

07. Bella Pesciolina

08. Il Diavolo E Suor Angelica

09. Claudine

10. Pornostar

11. Cazzi Vostri

12. Vuelvo Al Sur

LINE-UP

Fabio Valdemarin

Paolo Muscovi

Sergio Giangaspero

Andrea Zullian

Alessandro Leonzini

Maurizio Marchesich

Montserrat Zerega