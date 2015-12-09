Поезд Родина / Funeral Tears – Frozen Tranquility

Buon split album proveniente dalla sempre attiva scena dell’est europeo, con protagoniste due realtà del funeral doom minori, ma non per questo trascurabili come Поезд Родина e Funeral Tears.
La prima band (la cui traslitterazione nel nostro alfabeto diventa Poezd Rodina) è un duo formato dal russo Andrey T., che si occupa di tutti gli strumenti, e dall’ucraino Eugene, che presta il proprio aspro screaming; nel caso dei Поезд Родина parlare di funeral doom è forse un po’ forzato, visto che nel loro sound affiorano non pochi elementi che riportano direttamente al depressive più malato e melanconico.
Un discorso che tutto sommato si può fare in parte anche per la one man band Funeral Tears del russo Nikolay Seredov che, sebbene si muova su territori più propriamente doom, mantiene comunque quei tratti disperati tipici del DSBM
Detto questo, per amor di precisione e per non ingenerare equivoci di sorta in chi si apprestasse all’ascolto, Frozen Tranquillity si rivela un lavoro ispirato, capace di esibire un mood doloroso, spesso in maniera lancinante e sempre con una certa continuità; mediamente più lunghi, i brani dei Поезд Родина sono più atmosferici e dall’impatto maggiormente drammatico, mentre quelli dei Funeral Tears sfruttano frequentemente il contributo della chitarra solista per spingere sul lato malinconico del genere proposto, con una prestazione vocale da parte di Seredov che si fa preferire rispetto a quella del suo dirimpettaio.
Nel complesso, i brani migliori di ciascuna band sono forse i primi in scaletta, Ледяная Голгофа e Разливая по венам усталость, ma se non vengono raggiunti picchi memorabili va detto che il livello medio si mantiene sempre su standard piuttosto buoni, facendo sì che entrambi i nomi entrino di diritto tra quelli da tenere sotto stretta osservazione in occasione di un prossimo full length.
Tracklist:
1.Поезд Родина – Ледяная Голгофа
2.Funeral Tears – Разливая по венам усталость
3.Поезд Родина – Всего лишь смерть
4.Funeral Tears – Eternal Tranquility
5.Поезд Родина – Мертві квіти
6.Funeral Tears – Hope
Line-up:
Поезд Родина
Andrey T. – All instruments, Lyrics
Eugene – Vocals
Funeral Tears
Nikolay Seredov – Everything
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FUNERAL TEARS / ПОЕЗД РОДИНА 2015 – Frozen Tranquility – SODP035 / METALLIC 068 – Symbol Of Domination
«Ленинский районный суд Томска приговорил к 8 годам лишения свободы 57-летнего горожанина, который убил знакомого за то, что тот часто его перебивал.
– Подсудимый со знакомыми употреблял спиртные напитки у себя в квартире. В процессе застолья подсудимый, возмутившись тем, что один из присутствующих перебивал его в ходе беседы, схватил кухонный нож и нанес им удар в грудь провинившегося. От полученной травмы потерпевший скончался на месте, – сообщает прокуратура”.
Просто шикарный сплит двух команд, которые выступают в весьма специфическом стиле – фюнерал дум метал. Одна их них мне уже известна, это – ПОЕЗД РОДИНА, которая в 14-ом году с большим успехом выпустила полноформат, а в 15 году заделала этот сплит и сингл.
Томич, (ибо FUNERAL TEARS – это one man project) музицирует с ноль 7-го года, и исполнил за этот период фюнерал дума на два полноформата и кое-какие более компактные изделия.
По странной прихоти на компакте композиции обеих групп тщательно перемешаны ), то есть идут одна за другой. Многие бы высказались, что это плохая задумка, если бы не мысль – тотально скомпоновать СОВМЕСТНУЮ работу. По идее надо было разломить сплит на две нормальные части и рассовать траки по своим углам. Но не таково было намерение производителя.
Что ж, бывает, но, собственно, проблема то в том, что нужно писать про каждую команду отдельно. Если бы это были поганые мпз, то делов-то – выкинь лишнее, слушай одну команду, потом наоборот. Но я наслаждался истинным труйным компактом (потому низа у меня колотили в пол, а шуршание ветра пустынь полировало стаканы). Белыми ходит ПОЕЗД РОДИНА. Дуэт продолжает бесчинствовать эмбиентально в фюнеральном замесе таким образом, что в первую очередь создается ландшафт, и это обязательно. А вспомните, многие музыканты плевать хотели на ландшафт, просто сочиняют свои рок-песенки и – в дамки. Но это никогда не относилось к ВИА «ПОЕЗД РОДИНА». Здесь композер в первую очередь, как настоящий режиссер, а также и оператор в одном лице, размышляет, куда поставить актера, в какой контекст его вписать и какие движущие средства ему подать, чтобы показать динамику развития музидеи. Будем честны, очень часто у ПОЕЗД РОДИНА предложенное пространство – это бесчеловечные равнинные участки поистине глобальных размеров, то есть, их всегда видно на глобусе, настолько они велики. Как это ему удается, известно не каждому, но факт остается фактом – гигантские протяженности осененные гитарным, сурово мрачным, немало инфернальным звуком. Вот-вот, именно так, потому зачастую слушателю нужно будет задуматься не раз, на том ли глобусе мы ищем географические объекты, описываемые дуэтом. Может быть, нам вообще нужен глобус пределов ада. Ибо независимые источники часто описывали их как мощные опустыненные поверхности с минимальным населением неизвестного происхождения. Гитарно эти долины обвиваются сухим ветром и знойным ураганом, а точнее – началом урагана, так зловещи его позывы. С вокалистом повезло формированию – этот исполнитель, по счастью, не видит краев и проливает мизантропический коктейль до края и выше. А этот напиток собран из совершенно небанальных экспрессивных состояний. Печальная ненависть, жестокая меланхолия, и прочие подобные. Совершенно понятно, что к нормальным человеческим они имеют отношение по касательной, ибо занозисты и остры. Впиваются в сознание и под…, колят там пиками или иглой машинки для татуировки, набивают там разумное, доброе, вечное, в смысле совершенно наоборот. Это группа, которая уже оказала свое влияние на фюнеральное движение на Руси и будет оказывать впредь.
Напомню, проект FUNERAL TEARS состоит из одного человека, который поиграл в таких группах как Taiga, Стахановцы, Nikolay Seredov, ex-Mirror Morionis, ex-Savan. И главный вопрос, какой возник у меня и возможно у других слушателей, а чем же будет отличаться его музыка от ПР. И ответ пришел буквально через минут 6-8 прослушивания. FUNERAL TEARS производит муЗЛО в другом мелодическом климате, как ни странно более подходящем климату Томска. А именно резко-континентальным. То есть зима = ОЧЕНЬ холодно, а летом = ОЧЕНЬ жарко, и не забывайте огромные пространства тайги, окружающие город. Все это самым позитивным образом сказалось на компо формации. А именно – все самое ужасное и пекельное собрано и пропущено через изрядный фильтр, оставлено для загустения этих форм. Все удалось. Гитары здесь смогут начать с аполитичного перебора, перекинуться вервольфом-оборотнем в сложносочиненный стафф, из таких, что нравится фэнам серьезного музыкального или антимузыкального материала. Потом продолжая громоздить струнные как табуретка на табуретку, поближе к потолку, ибо потолки здесь очень высокие. Пространства тоже немереные ожидают нас здесь, и в этом ОБЩЕЕ в этих двух проектах. Но здесь, как кажется, многие просторы – ВВЕРХ. Глядите, смурная и брутальная гитара вдруг опять преображается в лиричную песнь и засыпает неожиданно песочком минора и удушающего настроения – растворения в бочке с кислотой. Таков уж этот фюнерал в исполнении FUNERAL TEARS. И ведь маневрирует вашим вниманием, как добрый экскаватор ковшом. Про вокалиста надо сказать. Будто бы он отдельный человек, сделаю вид. Его дэтово думовый гроулинг прекрасно бы прописался в любом смертельном металле, но… отлично чувствует себя и здесь, ибо отмодулирует любую страсть в жестких границах своего диапазона, и даст ей новую жизнь. Или смерть…. Это слушателю решать.
Великолепный компакт, сразивший своей концептуальной «свинченностью», два формирования сработали на один вектор. И это был вектор сложения сил. СИЛ, Карл. Так и есть.
http://satanath.com/sodp/item/sodp035.html
https://www.youtube.com/watch?v=d4mARepo6_M