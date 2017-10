Sugarpie And The Candymen – Cotton Candy Club

Recensione Il filone del nuovo swing, sia esso electro o no, qui ha uno dei sui esempi migliori, perché i Sugarpie And The Candymen sono di molto superiori agli altri gruppi, e la congiunzione con Irma Records è sinonimo di qualità e di alta soddisfazione da parte dell'ascoltatore.

Nuovo album per gli italiani Sugarpie And The Candymen, nati nel 2008 e propagatori di buone vibrazioni jazz, swing e tanto altro.

Questo disco sarà una pietra miliare della loro discografia e della loro carriera, poiché il suono vira verso una maggiore compattezza e verso sonorità più pop. Il gruppo pubblica questi sedici pezzi, che contengono sei rielaborazioni e dieci inediti, e il disco è una grande fotografia di cosa sia questo gruppo e delle sue capacità. I Sugarpie And The Candymen sono una perfetta macchina da guerra swing pop, e spaziano in molti altri generi, con una grande capacità di rielaborazione e composizione. Gli inediti sono di ottima qualità e le covers vi lasceranno a bocca aperta, e il divertimento è assicurato.

L’eleganza dei suoni e della produzione è davvero elevata e da un grande valore aggiunto. Il grande valore però sono loro, i Sugarpie And The Candymen, uno dei migliori gruppi del panorama swing pop jazz. Loro si sentono ancora legati ai lidi di partenza come il jazz, ma la loro evoluzione musicale sta continuando e li sta portando verso una commistione musicale che merita grande attenzione. Il disco è un concentrato di ottime melodie, dolcezza e uno spiccato gusto nel rielaborare con ottimi risultati canzoni famose che presentano sfide per chi volesse riarrangiarle. Candy Cotton Club è molte cose : un ottimo disco, un angolo di stile ed eleganza in un mondo deturpato, un lavoro di fine cesellatura musicale e un ottimo motivo per ballare felici.

TRACKLIST

1 Navigalonda

2 Baby No More

3 Fire

4 Tu Fagli Credere

5 Così Slendida

6 I Still Haven’t Found What I’m Looking For

7 Ovunque Lei Sia

8 Inconsapevole

9 Lithium

10 Red

11 Vedi di Saper Cantar

12 Break On Trough

13 Rock’n’Roll All Nite

14 You Give Love A Bad Name

15 Attimo

16 The Final Cauntdown

LINE-UP

SUGARPIE

Lara Ferrari, lead Vocals

THE CANDYMEN

Jacopo Delfini, gypsy Guitar and b-vocals

Renato Podestà, semi-acoustic Guitar and b-vocals

Claudio Ottaviano, doublebass

Roberto Lupo, Drums

