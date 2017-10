NX1 – NX1 Remixed EP 2

Recensione Secondo notevole ep di un'etichetta, la Nexe Records, che nasce dalla grande esperienza degli NX1 e che diventerà in breve tempo un punto fermo per gli appassionati della techno dura e tenebrosa fatta con classe.

Il disco fa parte di una serie di tre ep nati per celebrare la nascita di Nexe Records, nata dall’esperienza musicale di Nx 1. La nuova etichetta punta ad aprire nuovi orizzonti per la techno più dura e vicina sia al dancefloor che alla sperimentazione.

La serie di tre ep è composta da rielaborazioni di tracce già pubblicare di NX1, nelle quali ogni produttore invitato è libero di rielaborarle come vuole.

Si comincia con il duo canadese Orphyx, che rende 015 ancora più oscura e potente, dandone un’interpretazione molto valida e che dona nova vita al pezzo. Il secondo pezzo è 013 rielaborato

dal serbo Scalameriya, un produttore che da sempre un impronta molto ritmata ai pezzi e li rende ballabili sia in club che ad un rave. Il terzo ospite dell’EP è l’italo brasiliano ora residente a Berlino Lucindo, che con 014 produce una traccia molto acid techno in senso moderno e ballabile, con un groove notevole in crescendo.

L’ultimo pezzo è di Surit, metà degli NX1, che mette mano alla sua 022, rendendola ancora più paranoica e dura, con un respiro in stile ebm, soffocante e persistente. Secondo notevole ep di un’etichetta, la Nexe Records, che nasce dalla grande esperienza degli NX1 e che diventerà in breve tempo un punto fermo per gli appassionati della techno dura e tenebrosa fatta con classe.

TRACKLIST

01. 015 (Orphx Remix)

02. 013 (Scalameriya Remix)

03. 014 (Lucindo Remix)

04. 022 (Surit Remix)

