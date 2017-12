Niky Nine – Ozuwara Theme – ( Deluxe Edition )

Recensione Parlando di musica, ci sono canzoni od album che ti riempono, ti ammantano di qualcosa che hai sempre cercato, o che avevi trovato solo in parte, ecco questo è il caso della Lazerdiscs Records, etichetta francese di suoni retro futuristici ovvero di generi quali il synthwave, retrowave, outrun, futuresynth, neodisco, and slow-mo techno, come si può leggere sul loro bandcamp.

Ci sono, sebbene raramente, momenti di autentica folgorazione nella vita, nei quali ti trovi di fronte a qualcosa che trovi talmente calzante e piacevole, che ti senti a casa. Parlando di musica, ci sono canzoni od album che ti riempono, ti ammantano di qualcosa che hai sempre cercato, o che avevi trovato solo in parte, ecco questo è il caso della Lazerdiscs Records, etichetta francese di suoni retro futuristici ovvero di generi quali il synthwave, retrowave, outrun, futuresynth, neodisco, and slow-mo techno, come si può leggere sul loro bandcamp. Ascoltate la musica che parla meglio di mille parole.

Questo singolo è la prima uscita della Lazerdiscs Records di Marsiglia, che è stata fondata da uno dei gestori di Drive Radio, una delle migliori radio al mondo per quanto riguarda le sonorità di cui sopra, e che vi invitiamo caldamente ad ascoltare, e ha anche un sito curatissimo. Dall’esperienza di questa radio nasce questa eccezionale etichetta che esordisce con questo bellissimo singolo, Ozuwara Theme Deluxe Edition, un’opera che ha già in nuce molti dei futuri sviluppi dell’etichetta. La produzione è perfetta, i suoni pulsano ed è un trionfo di retro musica, con l’immaginario fortemente influenzato dai manga anni ottanta, e comunque molto giapponese.

Infatti una delle peculiarità dell’etichetta è quella di scatenare anche un certo immaginario che non è solo nostalgia, perché è una rielaborazione intelligente di tendenze che non sono mai morte. Ozuwara Theme è un pezzo in credibile, sembra la colonna sonora di una corsa in moto sulle rovine di una Tokyo post atomica, con gruppi di bosozoku che si fronteggiano.

Il secondo pezzo del singolo è un remix di Amazing Police di Ozuawara Theme che riesce nella difficile impresa di migliorare il pezzo originale, introducendo nuovi elementi sonori con grande capacità compositiva, ed infatti Amazing Police è un ottimo produttore di elettronica basta sentire i suoi remix.

Questo è solo l’inizio, perché ritroverete spesso su queste pagine la Lazerdiscs Records ed i suoi fantastici lavori.

TRACKLIST

1. Ozuwara Theme (original mix)

2. Ozuwara Theme (Amazing Police Remix)