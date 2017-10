Macondo Revisitado – The Roots Of Subtropica Music Uruguay 1975 1979

Recensione La varietà e la qualità della raccolta sono incredibili, e a noi italiani piacerà molto, perché ha un gusto vicino agli anni sessanta e settanta italiani, con pezzi quasi lounge nell’accezione di lounge italiano, e soprattutto è un documento molto importante di una musica sudamericana altra, molto diversa e varia.

Bomba, cumbia, guaracha, merengue, mozambique, porro e plena dura. Forse non tutti questi generi musicali vi diranno qualcosa, ma non datevi pena, basta che ascoltiate la raccolta della Vampisoul Macondo Revisitado – The Roots Of Subtropical Music Uruguay 1975 – 1979 – e capirete a fondo tutto. La raccolta è di altissimo livello ed è un viaggio dentro le produzioni della uruguaiana Macondo Discos negli anni che vanno dal 1975 al 1979, forse i migliori dell’etichetta celeste.

La cosa forse più interessante è la varietà di stili coperta dalla produzione musicale dell’etichetta. Un altro elemento di grande interesse è che si può notare come sia molto presente anche in Uruguay la componente afro americana che proto gruppi uruguaiani a fare musica esportabile anche in paesi musicalmente in apparenza molto diversi come Panama e Colombia.

Il piccolo paese uruguagio fu forse la terra di maggior sintesi delle esperienze musicali sudamericane, anche grazie alla grande ricerca melodica dei gruppi, come possiamo sentire in questa raccolta, di altissimo livello e di grande divertimento, dove la musica è concepita maggiormente come intrattenimento a 360° rispetto ad altri paesi. Uno dei grandi protagonisti dell’epopea della Macondo Discos fu il trombettista e compositore Mario Maldonado, uno dei maggiori talenti musicali del paese, che firmò molti successi dell’etichetta, sia come autore che come musicista. La varietà e la qualità della raccolta sono incredibili, e a noi italiani piacerà molto, perché ha un gusto vicino agli anni sessanta e settanta italiani, con pezzi quasi lounge nell’accezione di lounge italiano, e soprattutto è un documento molto importante di una musica sudamericana altra, molto diversa e varia.

Chi conosce la musica sudamericana rimarrà stupito da questa lezione uruguaiana, sicuramente non uno dei paesi più famosi nello sterminato panorama sudamericano.

TRACKLIST

1 Melisa Sonido Cotopaxi

2 Alumbra Luna Grupo Electrónico Keguay

3 Si fueras tú Las Estrellas de Macondo

4 Plena sensacional Tropicana 70

5 ¡Qué golazo! Conjunto Casino

6 El disco rayao Sonora Borinquen

7 La noche Grupo Manatí

8 Paraná Combo Camagüey

9 Pies Mojados Sonora Cienfuegos

10 Resalsa Grupo Latino

11 María Mercedes Las Estrellas de Macondo

12 Recordando a mi barrio Sonora Borinquen

13 Plena costera Grupo Casino

14 El sequesito Anakaona

15 Solo para tontos Sonora Cienfuegos

16 Quien no vive en mi país Grupo Cubano

17 La salsa nostra Conjunto Casino

18 Juan Grupo Maracaibo

19 Ya no puedo vivir sin ti Grupo Antillano

20 Tumbahiana Las Estrellas de Macondo

21 Costumbres Combo Camagüey

