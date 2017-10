Funkallisto -Saturday Night Dogs

Recensione Il disco ha molteplici funzioni, e può essere usato in molteplici contesti : come colonna sonora per una rapina nel centro di Roma, come base per feste scatenate o dopo sbronza importanti, insomma è sempre il momento per i Funkallisto.

Torna il miglio combo italiano di funk hardcore, una potentissima macchina che fa ballare, sudare ed amare.

Attivi senza interruzione dal 2004 i romani Funkallisto sono nati come jam band, e la matrice dell’impetuosa improvvisazione è alla radice del loro suono coinvolgente e vivo. Questo gruppo non si ferma, ti incalza sempre e grazie alla loro tecnica hanno mille soluzioni sonore, e in un brano ci sono più cose che in dischi interi. I Funkallisto hanno suonato molto per le vie della città eterna, e lo spirito callejero qui è bello forte.

Questo quinto album è forse il migliore della loro discografia, non che i quattro precedenti siano al di sotto dell’ultimo, ma questo è davvero spettacolare. Blaxpoitaon, funk, afrobeat e momenti anche di brasilianesimo spinto sono solo alcuni dei riferimenti che troverete qui. Ci sono anche ottime collaborazioni, ad esempio al scorribanda canora per una band solitamente strumentale dell’inglese Jess Roberts in Take A Little Time davvero bella. Inoltre tre pezzi sono stati registrati su nastro nello studio di Marcellino Sapio, guru del soul in Italia.

Brani come Piamose Travestere danno il senso anche dell’ironia e della vita che qui sgorga come una sorgente di acqua fresca in montagna. La produzione è ottima, il suono molto fluido e caldo. Il disco ha molteplici funzioni, e può essere usato in molteplici contesti : come colonna sonora per una rapina nel centro di Roma, come base per feste scatenate o dopo sbronza importanti, insomma è sempre il momento per i Funkallisto.

Quinto disco autoprodotto e si continua con il funk romano.

TRACKLIST

01 Saturday Night Dogs

02 Take a Little Time (feat. Jess Roberts) 9

03 Rhythm (feat. Trio Vermelho)

04 The Devil

05 Piamose Trastevere

06 Marcelito el Tropicano

07 Fatebenefratelli

08 Darkalabro

LINE-UP

Alex de Martino – batteria

Francesco Abbatiello – basso

Peter Crucioli – chitarra

Danilo Desideri – sax tenore

Matteo Acclavio – sax baritono

Arystan Petzold – tromba

Giancarlo Romani – tromba

Andrea Palombini – tromba

Giorgia Capovivo – trombone

Martino Onorato – synth

Emiliano Pari – synth

Neney Santos – percussioni

Gabriele Gagliarini – percussioni

Eduardo Vielma – percussioni

Martina Fadda – voce

