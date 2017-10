Deux Alpes – Grenoble 98

Recensione Musicalmente un disco molto affascinante e di classe superiore, che porta in sé molte cose, ed è una delle migliori uscite dell'anno in campo elettronico, la cosa più simile ai Kraftwerk che abbia mai sentito in Italia.

Ep di esordio per l’elettronico duo dei Deux Alpes, coinquilini ai controlli da Milano.

Il nome è un omaggio a varie cose, sia alla vittoria di Pantani di Grenoble 1998 al Tour De France che dà anche il titolo al disco, sia perché Deux Alpes è un luogo di confine fra Italia e Francia. Il suono del duo è un’elettronica di gran classe, con un largo uso di synth che però non ricade nella mera nostalgia, poiché propone schemi inediti.

La narrazione dell’ep verte sulla tappa di Grenoble 1998 del Tour, quella dove un piccolo romagnolo di nome Marco Pantani fece una fuga di cinquanta chilometri, stendendo tutti e vincendo la tappa, vittoria fondamentale per aggiudicarsi il Tour, e poco tempo prima aveva vinto il Giro. Il disco racconta benissimo attraverso pulsioni elettroniche e momenti di grande melodia un’epopea alla maniera dei Kraftwerk, che sono molto presenti n questo disco, soprattutto come giusta ambizione di creare un disco di elettronica di alto livello, operazione molto riuscita.

I Deux Alpes narrano una cosa epica con momenti di concitazione, bassi che pulsano, e momenti di calma e contemplazione in un tutto che scorre e che non tornerà mai più. In un paese alla disperata ricerca di eroi e di qualcosa che valga la pena a cui aggrapparsi, Pantani ha forse rappresentato l’ultima possibilità, e tutti sappiamo come è finita. Ma quel giorno del 1998 il ciclista romagnolo fece qualcosa di straordinario, che ispira ancora giovani come i Deux Alpes ed altri. Musicalmente un disco molto affascinante e di classe superiore, che porta in sé molte cose, ed è una delle migliori uscite dell’anno in campo elettronico.

La cosa più simile ai Kraftwerk che abbia mai sentito in Italia.

ETICHETTA

RC Waves

TRACKLIST

1. Intro

2. Galibier

3. La Montée

4. Etoile

LINE-UP

Giuseppe

Edoardo

URL Facebook

https://www.facebook.com/deuxalpesweare/