D.A.V.E. The Drummer & Lenny Dee – Bring It Back Ep

Recensione Due figure che sono state molto importanti per scene differenti, ma che grazie al talento hanno prodotto un ep davvero notevole, per un'etichetta come la Hard Electronic di Lenny Dee, nata per cogliere l'aspetto più industriale e potente della techno.

Epico incontro sonoro di due grandi produttori provenienti da due mondi differenti della vecchia scuola, e insieme producono due tracce di alta qualità. D.A.V.E. The Drummer è un produttore inglese uscito fuori dalla scena acid techno ingelse degli anni novanta, e si è fatto notare sia per il suo talento musicale sia per la capacità di trovare talenti e di produrre altri musicisti, fondando al Hydarulix Records, uno dei nomi di riferimento nel genere.

Arriva invece dall’altra parte dell’Atlantico Leonardo Desiderio aka Lenny Dee, uno dei numi tutelari della techno rave hardcore newyorchese e nono solo, andate a cercarvi i suoi mix o performance degli anni novanta perché ne vale davvero la pena.

D.A.V.E. e Lenny firmano un ep pressoché perfetto, un mix tra techno anni novanta e modernità con un concetto di basso che parte da lontano.

La prima traccia Bring It Back possiede un titolo programmatico, e fin da subito si capisce cosa si voglia riportare indietro, con un basso pulsante in primo piano, che poi lascia entrare tutti gli altri elementi, per una techno dalla struttura vecchia scuola, ma molto moderna. Il concetto che sta dietro a pezzi come Bring It Back, è quello di concentrarsi su pochi elementi ma estremamente fecondi, senza molti fronzoli.

La seconda canzone dell’ep è Warehouse, un pezzo molto più raver e tenebroso del precedente. Qui la luce è quasi del tutto assente, mentre si viene investiti da un basso che rimbomba e che riempe lo spazio, creando un grande effetto da dancefloor.

TRACKLIST

01. Bring It Back

02. Warehouse

