Recensione I Brighton 64 sono uno dei migliori gruppi con i quali passare qualche ora di puro divertimento, ma possono anche essere la colonna sonora per qualsiasi momento della nostra vita, stanno bene con tutto come le cose davvero eleganti.

Nuovo disco per questa potente band catalana di mod e power pop. Si potrebbe pensare che a partire già dal nome la proposta musicale dei Brighton 64 sia seguire gli stilemi del mod, ed invece si scopre ascoltandoli che sono una delle bands più innovatrici di quello spettro musicale.

I Brighton 64 fanno musica solare e ballabile, divertirsi senza mai smettere di pensare, con grande stile ed eleganza in pieno stile modernista. Modernismo è affrontare le curve della vita in maniera stilosa, prendere e dare botte con eleganza, ed in tutto ciò noi in Italia con gli Statuto abbiamo avuto un grandissimo esempio.

El Tren De La Bruja è un disco frutto di amore verso la musica, amicizia ed un tocco di magia grazie alle bellissime melodie che fanno stare davvero bene. Qui il power pop in quota mod raggiunge il suo apice. Nelle venti canzoni del disco ci sono molti stili musicali, compreso il lounge e qualche alzata in levare, dato che il modernismo musicale abbraccia un orizzonte molto largo. I Brighton 64 sono uno dei migliori gruppi con i quali passare qualche ora di puro divertimento, ma possono anche essere la colonna sonora per qualsiasi momento della nostra vita, stanno bene con tutto come le cose davvero eleganti.

Il disco funziona bene anche grazie alla grande tecnica e sapienza compositiva del gruppo, che riesce sempre a centrare il punto.

TRACKLIST

1.Reacciones

2.Maldición

3.Mi Mierda Naranja

4.El Tren de la Bruja

5.Que Garfio Mate a Peter Pan

6.El Mundo no es Para Mí

7.Elwood & Jake

8.Vent que Bufa al Meu Favor

9.El Póster de Samantha Fox

10.Quién Mató al Gato

11.Chica 10

12.Ensayar es de Cobardes

13.Duelo al Sol

14.Despertar de un Sueño

15.Antes de la Tormenta

16.El Agua de los Floreros

17.Corre un Rumor

18.Todo es lo Mismo nada es Igual

19.La Lluna ens Acompanya

20.Cadena de Transmisión

