Andrés Landero – Yo Amanecì

Recensione Landero è uno dei punti più alti della cumbia mondiale, e questa raccolta mette insieme alcune delle sue produzioni, ed è imprescindibile non solo per il conoscitore ma anche per chi vuole entrare dalla porta giusta in un mondo misterioso ed affascinante.

La Vampisoul, etichetta di riferimento per tutto ciò che sia il vintage sonoro di valore del mondo ispano, nel 2016 ha pubblicato questa antologia di Andres Landerp.

Quest’ultimo è stato semplicemente il re colombiano della cumbia, uno dei maggiori responsabili della diffusione mondiale di questa musica. Ogni raccolta come questa non può rendere giustizia allo spirito profondo della cumbia di Landero, ma questa selezione è molto bella, sia per il neofita, che per il conoscitore e amante di questi suoni, davvero splendidi.

Dagli inizi discografici nel 1964, il cumbiero ha girato tutta l’america latina mietendo successi in ogni dove, grazie al suo stile minimale ma assai riconoscibile, con la sua voce in prima fila a tessere le storie. Qualunque disco si estrae dalla sua discografia non si rimane delusi, e ascoltando questa raccolta è palese il perché. La tradizione sonora della cumbia in Landero incontra l’innovazione sensata e stilisticamente ineccepibile, senza forzare i tempi.

La cumbia di Landero è un qualcosa di forte e sensuale, in piena linea con lo stile colombiano, virile e al contempo dolce. In molte tracce Andres sembra quasi rappare su di una base cumbiera, raccontando sempre le storie della sua gente e del sentimiento, facendo intravedere qualcosa di quel realismo magico colombiano che è forse l’unica chiave di lettura possibile per un paese come la Colombia. Vita e morte, miracoli e basse meschinità, il tutto sotto il giogo del ritmo, il sudore della vita.

TRACKLIST

1 La Cigarrona

2 Mara del Carmen

3 Tambó Tambó

4 Virgen de la Candelaria

5 Perdí las albarcas

6 Mi machete

7 La muerte de Eduardo Lora

8 Martha Cecilia

9 Cuando lo negro sea bello

10 Así se goza

11 Cumbia en la India

12 Que te vaya bien

13 Por ahí es que va la cosa

14 La mochila terciá

15 Rosa y Mayo

16 La pava congona

17 Yo amanecí

18 Las Mellas

19 Mercedes Elena

20 La Sanjacintera

