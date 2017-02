The Five Faces – SX225

Recensione Gran disco su grande etichetta ottimi Five Faces, Liguria's Pride!

Permettetemi di iniziare queste righe con un tocco di doveroso campanilismo poiché vivere nella stessa regione di una band che vede uscire i propri dischi per la Detour Records (dal 1990 etichetta leader del mod sound) è senza dubbio motivo di vanto e d’orgoglio per tutti gli appassionati di questo tipo di suoni nati e cresciuti nella nostra cara e vecchia Liguria.

E visto che la label di David “Dizzy” Holmes difficilmente mette il proprio nome su produzioni che non siano almeno più che buone anche questo album dei Five Faces non delude assolutamente le aspettative ma conferma l’ottima vena compositiva del quartetto genovese. Il compito di aprire le danze spetta ad una potenziale hit quale We Are The Glory Boys un pezzo potente ed enfatico destinato a diventare un anthem ai loro concerti, proseguendo si fanno notare il pop sottilmente malinconico di Ryan Don’t Be Sad, la dolcezza di Fire e l’estrema orecchiabilità di un altro pezzo forte come Run Run Run.

Un discorso a parte lo merita Modern Christmas un brano che spero, ma ne dubito fortemente, sostituirà in occasione del natale 2018 le solite stucchevoli Jiingle Bells e Last Christmas da tutti gli schermi tv e programmi radio; sinceramente sarebbe l’unico modo per rendermi più tollerabile l’altrimenti deprimente periodo festivo.

I riferimenti della band, come ovvio che sia, affondano nel suono sixties di Who e Small Faces come in quello del mod-revival di Jam e Secret Affair ma tacciare nostri di essere dei semplici copisti sarebbe un grave errore poiché il feeling e l’energia che traspare da ogni solco di questo SX225 ci parla invece di un combo a suono modo originale nonché frizzantissimo.

Non è un caso che un disco così profondamente inglese come questo sia opera di un gruppo proveniente dalla nostra splendida Genova, la città più britannica d’Italia, consigliatissimo!

TRACKLIST

1) We Are The Glory Boys

2) Ryan,Don’t Be Sad

3) My Favourite War

4) Run Run Run

5) Truth Is The Power

6) Modern Christmas

7) Fire

8) Dream In My Mind

9) She

10) Mod Manday

LINE-UP

Gianni Berti – Lead Vocals, Rhythm Guitar

Pietro Canepa – Drums

Giorgio Lanteri – Bass

Raffaele Sanna – Lead Guitar, Backing Voclas

