Sofia Sarri – Euphoria

Debutto per Sofia Sarri, cantante greca di rara profondità e versatilità.

Nasce a Creta e a quindici anni inizia a cantare in un gruppo metal, poi a diciotto anni si trasferisce ad Atene dove diventa la cantante del progetto trip hop post rock Night On Earth, che per inciso sono stati un gruppo straordinario. Vissuta questa esperienza continua a studiare e porta avanti molti progetti, diventando molto conosciuta nella scena alternativa ateniese per i suoi concerti. Questo disco cristallizza in maniera sublime i diversi aspetti ed abiti dell’anima di Sofia, come illustrato magistralmente nele foto e disegni del libretto interno.

La voce di Sofia discende in linea diretta dai Portishead e dal meglio trip hop, con quel timbro acuto e caldo che scuote dentro, ma lei va oltre. In Euforia ci sono mille mondi, esplorati attraverso l’elettronica e molti strumenti, ta cui anche la lira cretese, patria di Sofia.

Si va nel futuro per capire il passato, che poi torna come presente, ci si perde in questo disco, anche grazie ad una produzione pressoché perfetta, merito di Costas Stergiou, Panagiotis Chountas e della stessa Sofia, che eccelle anche in questo. Euforia per certi aspetti è un disco assoluto, ovvero slegato da scene o riferimenti, si deve solo ascoltare o vivere, cosa difficile in questi tempi di catalogazione esasperata, dove anche in territori che dovrebbero essere anticonformisti si discute ore sull’etichetta.

Sofia fa musica eccezionale, grazie ad un talento vocale e compositivo fuori dal comune, supportato benissimo dalla rete esterna di collaboratori.

Euforia è un bellissimo cammino nell’anima umana e una ricerca di ciò che siamo e Sofia uscirà sicuramente molto presto dai confini greci.

TRACKLIST

1. Kira Kitana

2. Still Universe

3. Roller Coaster Blues

4. Cuckoo

5. Biomechanoid

6. The Moon

7. Fire

8. Ingen Vinner Frem Til Den Evige Ro

9. Ο Λύκος (The Wolf)

URL Facebook

http://www.facebook.com/sofiasarrikira/