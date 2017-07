Sawara – L’Eccitante Attesa

Recensione Ci si deve buttare dentro a questo disco di disillusione e di enorme fiducia, perché l'eppure è un qualcosa che ci spinge comunque dentro le gioie più grandi o i peggio disastri.

Sawara aka Fabio Agnesina ha militato nei Delsangre, gruppo alternativo che qualche anno fa ha avuto un buon successo nel sottobosco. Fabio suona praticamente da sempre e ultimamente è molto fecondo, dato che questo è il suo secondo disco autoprodotto in tre anni, e già questo è motivo di complimenti perché non è per nulla facile. E ancora di più è fare musica di qualità in completo controllo.

Sawara fa un cantautorato molto fecondo e pregno di musica, cose ed immagini, con arrangiamenti e momenti mai convenzionali. Tutto ruota intorno alla sua calda voce, che riesce a ricamare modi e momenti intensi ed interessanti. Se il precedente Il Tempo Supplementare aveva come tema centrale quello dell’attesa, qui abbiamo l’amore come motore primo. Già dal titolo si capisce che Sarawa sa che l’attesa molto spesso è più eccitante e soddisfacente dell’amplesso o di altro. In questo disco i suoni e le parole sono crude, ma non sono pornografiche, perché qui si descrivono le cose umane, e non atti animali. Fabio è un cantautore di grande profondità, si inabissa e scrive, parte da se stesso ma il suo sguardo si amplia in ogni dove, arrivando molto lontano.

Sawara dialoga con se stesso e con noi, con una musica di alta qualità che porta in cielo parole finemente cesellate. Ci si deve buttare dentro a questo disco di disillusione e di enorme fiducia, perché l’eppure è un qualcosa che ci spinge comunque dentro le gioie più grandi o i peggio disastri. Un disco che è solo da sentire più e più volte, non chiede altro ed è anche in download libero.

TRACKLIST

1.E’ Bello anche Aspettarti

2.Ananda

3.EA

4.Vedo Chiaro

5.Io Deludo

6.Corry Johnny

7.Il Soffitto

8.Alba ad Alba

9.E’ Bello anche Aspettarti_Mena Rethinked

LINE-UP

Fabio Agnesina: voce, chitarre acustiche

Matteo De Capitani: chitarre elettriche, chitarre acustiche, cori

Davide Galbusera: batteria, chitarre acustiche, cori

Maximiliano Di Stefano: basso elettrico

Matteo Tovaglieri: tecnico del suono

Per il set live 2017: Fabrizio Ratti: pianoforte, piano Rodhes, chitarra elettrica e voce

URL Facebook

https://www.facebook.com/Sawaramusic/