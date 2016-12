Recensione

Passati tre anni da “L’Inevitabile” i Please Diana (Gloria Bianconi, Filippo Bovini, Federico Croci, Alessandro Nardecchia, Marco Sensi), ritornano per Phonarchia Dischi con gli undici brani di Esodo. Il lavoro, registrato da Andrea Marmorini e Jacopo Gigliotti, si muove su energiche sonorità pop/rock/indie rock.

I cori di Percorso, accompagnati da squillanti chitarre e un cantato delicato e vivace, apre al correre di Pandora (basso in primo piano, ritornelli che sono fiammate) e all’arioso accompagnare, sempre costruito su chitarre distorte e buone melodie, di Sosia. Il tiro diretto di Volto, tra elettricità e cantato mai fuori dalle righe, lascia che a seguire sia il pacato accarezzare della pacata e luminosa Pietre, mentre i ritornelli corposi di Settembre, introducono il rapido procedere di Porpora e le nervose tensioni di Sabbia. L’impasto emotivo di Fiume, infine, cede il compito di chiudere alle fitte sequenze ritmiche di Eroi e al delicato dischiudersi della sognante Felina.

Il nuovo album dei Please Diana, dando l’impressione di essere una versione con voce femminile dei Fast Animals And Slow Kids, suona bene, ma rischia di risultare un po’ troppo monotono e chiuso su sé stesso. Gli undici brani proposti, infatti, variando poco fra loro (giusto il brano conclusivo prova a tracciare nuovi percorsi), non mostrano nessuna caratteristica particolare, perdendosi nell’anonimato. Le capacità per fare buone cose ci sono, resta solo da mettersi in gioco.

TRACKLIST

01. Percorso

02. Pandora

03. Sosia

04. Volto

05. Pietre

06. Settembre

07. Porpora

08. Sabbia

09. Fiume

10. Eroi

11. Felina

LINE-UP

Gloria Bianconi

Filippo Bovini

Federico Croci

Alessandro Nardecchia

Marco Sensi

URL Facebook

https://www.facebook.com/PleaseDiana/?fref=ts