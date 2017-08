Luca Buoninfante \ Anacleto Vitolo – Host 01

Recensione Nel suo complesso Host 01 è un'opera cyborg molto nuda e cruda, un'avventura nelle montagne delle nostre follie, ed è un qualcosa che lascia davvero un segno di sangue rappreso.

Mettere in musica certe dissonanze, rumori, paranoie, e demoni che abbiamo in testa, è possibile solo con l’improvvisazione.

La classica forma canzone non è abbastanza didascalica per certi flussi di coscienza, bisogna andare a cercare vibrazioni fisiche diverse, che possano compenetrare bunker atomici costruiti dalla nostra ipofisi. Questo è in minima parte la descrizione di questa uscita unicamente digitale, che raccoglie l’improvvisazione congiunta di due compositori elettronici e molto altro, Luca Buoninfante e Anacleto Vitolo, ritrovatosi nell’unico luogo possibile per questa musica : una cantina. I due hanno alle spalle molte esperienze nei più disparati campi musicali, e qui convergono per fare un lavoro molto difficile, improvvisare il rumore, miscelare inquietudini che ci appartengono, e che attraversano la nostra testa e i nostri corpi quotidianamente.

Riverberi, interferenze e fuzz ci portano in quella che potrebbe benissimo essere la colonna sonora di Silent Hill, o la potente resa sonora di un’esplorazione di un manicomio forse abbandonato. Il lavoro è progressivo, nel senso che dilatandosi si va ad adagiare su di una narrazione senza ritorno sui suoi passi, si va solo avanti, indietro c’è la morte, avanti anche, l’unica importanza e salvezza vitale è il punto in cui siamo, il prossimo potrebbe essere l’ultimo. Ognuno grazie a questo lavoro deve immaginare nella propria mente qualcosa di diverso, è una catarsi, un qualcosa che obbliga a pensare. Non è certamente un lavoro per la massa o per tutti, ma solo per chi ha voglia di avventurarsi con mezzi muovi in vecchi incubi.

Nel suo complesso Host 01 è un’opera cyborg molto nuda e cruda, un’avventura nelle montagne delle nostre follie, ed è un qualcosa che lascia davvero un segno di sangue rappreso.

Calatevi senza fune nella cantina.

