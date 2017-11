L’imprevedibile viaggio di Harold Fry di Rachel Joyce

Arriva una lettera inaspettata e la vita di Harold Fry cambia all’improvviso; quasi senza accorgersene subirà un cambiamento radicale attraverso un percorso di redenzione.

La sua vecchia collega di lavoro è malata, sta morendo, è in una clinica al nord. Dopo tanti anni di silenzio Harold non sa più niente di lei, inizialmente non sa che risponderle, non sa che scriverle. Una frase di circostanza, chiude la busta e si avvia verso lo sportello postale per comprare il francobollo e spedire la lettera. Mentre cammina, tuttavia, comincia a ricordare gli episodi vissuti insieme e racconta a se stesso che fino a che la lettera sarà in viaggio la sua amica Queenie rimarrà in vita. Decide in maniera completamente estranea al suo modo di agire di intraprendere un viaggio verso nord, a piedi, senza alcuna organizzazione.

La prima parte del racconto è assolutamente appassionante, ci ritroviamo coinvolti con il protagonista in questo viaggio, che consuma le suole delle scarpe e crea ciocche e bolle nei piedi giorno dopo giorno. Siamo con lui fisicamente e nello spirito. Conosciamo pagina dopo pagina le sue debolezze, il rapporto complicato con la moglie e con il figlio, che non lo ha mai amato. Viviamo il suo riscatto ogni chilometro che passa.

Lungo il cammino incontra personaggi che si aggiungono alla sua avventura, ma la trama diventa più inconsistente, decisamente meno poetica. La parte finale del libro risulta quasi un tentativo di allungare un racconto che altrimenti avrebbe avuto poco da aggiungere.

La conclusione del viaggio, l’incontro con la sua amica, rientra nelle aspettative, ma a sorprendere in modo piacevole è il nuovo Harold, finalmente in grado di vivere in pieno, mondato dei pesi dell’animo che si portava dietro.

L’incredibile viaggio di Harold Fry è uno stimolo a non commettere certi errori, ad agire, a buttarsi: un libro che possono leggere tutti.

Titolo: L’imprevedibile viaggio di Harold Fry

Autore: Rachel Joyce

Casa Editrice: Sperling & Kupfer

Anno: 2012

Pagine: 310

Voto: 6.6