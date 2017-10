Denite & The Liquid Mirror – Everything Is Evolution Ep

Recensione La traccia originale è uno sviluppo continuo di temi techno, e ha una profondità ragguardevole, si espande nello spazio come fosse materia gassosa ma con una consistenza plastica che si deforma a seconda del ritmo che esce dalle casse.

Scrivere di techno è un qualcosa di scivoloso, sia a causa dell’estrema soggettività dell’argomento, ovvero per davvero in questo genere il giudizio personale è imperante, e anche per l’ampiezza dell’argomento. Grande è anche la libertà in questo campo musicale, dove l’innovazione può andare d’amore e d’accordo con la sperimentazione, in fondo la techno non è un linguaggio.

Per usare tale linguaggio devi però avere cose da dire, e il duo spagnolo Denite & The Liquid Mirror di cose da dire ne ha parecchie. Dopo aver fatto uscire qualche traccia su etichette come Dyinamic e Third Ear, ed un ep sempre su Redlight come questa nuova uscita, che verte su Everything Is Evolution, e qui troviamo la traccia originale, due remix e due mix differenti. La traccia originale è uno sviluppo continuo di temi techno, e ha una profondità ragguardevole, si espande nello spazio come fosse materia gassosa ma con una consistenza plastica che si deforma a seconda del ritmo che esce dalle casse.

Il basso è importante ma non è dominante, è la totalità della canzone ad essere il collante che lega il tutto, e il talento compositivo del duo è notevole. Il primo remix è quello di SpeakOf & Santini, copia di produttori da Toronto, che danno un tocco notevolmente prog acid anni novanta al pezzo, donandogli una nuova veste pur mantenendone intatte le proprietà. Il remix successivo è del londinese GRUUV Element che cuce per il pezzo un abito con molte percussioni quasi tribal house, e linee di basso potenziate rispetto al pezzo originale.

Il Club Mix, come dice il titolo stesso è una versione maggiormente ballabile del pezzo, con un basso più scalciante ed incalzante e fa scoprire un lato diverso. Chiude il Dark Mix, una versione vitaminica, leggermente più pesante e dark, ma gli elementi originari sono di alta qualità ed riescono a far rendere al massimo i vari trattamenti di cui godono.

TRACKLIST

01. Everything Is Evolution (Club Mix)

02. Everything Is Evolution (SpeakOf & Santini Remix)

03. Everything Is Evolution (Gruuv Element’s Remix)

04. Everything Is Evolution (Original Mix)

05. Everything Is Evolution (Dark Mix)

URL Facebook

https://www.facebook.com/redlight.musik.7/