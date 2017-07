The New Raemon – Quema La Memoria

Recensione Preziosa testimonianza di una profondità e di una sensibilità artistica e musicale davvero sorprendente.

Per definire cosa sia questo disco, si può in prima battuta dire ciò che sicuramente non è, ovvero non è un greatest hits, ma piuttosto una selezione personale per celebrare i primi dieci anni di The New Raemon.

I ragazzi sono uno dei maggiori gruppi in ambito europeo e non solo per quanto riguarda una sorta di emo rock, perché è ben difficile descrivere il suono di questo gruppo catalano, la loro immensa sensibilità di creare emozioni e la grande pioggia di sensazioni che creano.

Il disco è l’estensione sonora del libro contenente tutte le bellissime liriche del gruppo, ed è la pietra miliare di un’avventura che ha ancora molto da dire. Qui il cantautorato è portato ad un altro livello, a quelle altezze che solo le sensibilità migliori riescono ad arrivare. Musicalmente sembra di andare incontro ad un certo minimalismo sonoro, ma piuttosto l’impalcatura è semplice ma gli elementi e gli intrecci sono complessi e danno grandi frutti. Ci si emoziona ascoltando queste canzoni, di questi figli di diverse correnti musicali che si sono ritrovati sulla spiaggia delle emozioni costituendo uno

dei migliori e più godibili esempi di rock in spagnolo. Compenetrare il mondo di questo gruppo vuol dire gioia per il nostro spirito. Ci sono anche canzoni meno conosciute e l’inedito composto per l’occasione Naturaleza.

Preziosa testimonianza di una profondità e di una sensibilità artistica e musicale davvero sorprendente.

1.El fin de la resistencia 02:35

2.Variables 03:37

3.Lo bello y lo bestia 03:15

4.Grupo de danza epiléptica 03:48

5.Oh, rompehielos 02:40

6.Día de difuntos 02:19

7.Por tradición (feat. Zahara) 03:34

8.Desencuentros 03:56

9.Casa abandonada 04:18

10. Verdugo 03:23

11. Reina del Amazonas 03:06

12. Tú Garfunkel 04:02

13. El fin del imperio 02:14

14. Naturaleza 04:54

15. Retrofuturo 03:45

16.Bienvenido al ocaso 03:14

17.Demasiado en cuenta 02:18

18.Trepar a un árbol 03:22

19.No te creas una sola palabra 02:07

20.Residencia de ancianos 02:12

21.Retirada 03:32

22.Disfruta perdiendo (feat. Eric Fuentes) 03:23

23.El orgullo perverso 03:25

24.Hágase tu voluntad 01:57

25.A las tantas (feat. Maria Rodés) 03:03

26.Tant valent (La Brigada) 02:25

27.La cafetera 02:10

URL Facebook

https://www.facebook.com/thenewraemon/

Quema la Memoria by THE NEW RAEMON