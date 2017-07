Seri – Al Rappers – Dream Sellers

Recensione Il rap dei Seri – Al Rappers è la sintesi creativa di un collettivo di diverse teste e diversi orientamenti musicalilche trovano più punti d'incontro, e semplicemente fanno rap.

In Italia il rap sta diventando la musica nazionale, ovviamente con modalità molto diverse dagli altri paesi, ma basta vedere la classifica per rendersi conto di ciò.

Girando per le strade, specialmente ora che essendo estate le scuole sono chiuse e ci si può benissimo rendere conto di ciò.

Rap ovunque, in radio, nelle casse dei cellulari in libera uscita, nelle spiagge e in radio.

Commerciale di sicuro, anche perché il mainstream italiano ha accettato il rap dettando le sue condizioni, ma c’è ancora qualcuno che cerca una difficilissima sintesi tra comprensibile a tutti e aderente allo stato dell’arte del vero rap. Questo nuovo disco dei Seri – Al Rappers è un magnifico esempio di come si possa continuare a fare ottimo rap usando codici e sottogeneri fra loro, e non chiudersi nel proprio metro quadrato.

Il rap dei Seri – Al Rappers è la sintesi creativa di un collettivo di diverse teste e diversi orientamenti musicalilche trovano più punti d’incontro, e semplicemente fanno rap. La base di partenza è una produzione di qualità assai curata, le basi pompano bene e prendono ispirazione dal reggae al reggaeton, dal dubstep alla trap, dal rap più classico alle cose più attuali.

I flow dei due mc Nyko Ascia e El – Blanki sono personali e con uno stile ben preciso, ci sono inoltre molti ospiti che sono un valore aggiunto, come la bellissima collaborazione di Alberto dei Peggio Punx, un’ideale chiusura del cerchio sul fare musica e ribellione in una città come Alessandria. C’è molto anche di Alessandria in questo disco, le sue nebbie, il suo caldo tremendo, ma soprattutto con una passione nel fare le cose che può sembrare disillusione, ma in realtà è consapevolezza della vita.

Dreamsellers è un disco di rap molto bello e variegato, piacevole da ascoltare, che fa divertire e pensare a seconda dei momenti. Le rime avanzano, sono barre impetuose sempre moderne ma con un gusto antico, come quando si ascoltava un disco rap e non si giudicava ma si era contenti e soddisfatti.

Non sarebbe nemmeno giusto la frase se tutti i gruppi fossero come loro, perché ci può stare tutto nel rap, ma se si vuole sentire un gran disco questo è il posto giusto.

TRACKLIST

1 intro

2 Ale

3 Ma che ne sai

4 Serial Killers (feat. M 1)

5 Sesese

6 Ritardatario cronico

7 Il piatto

8 Urla (feat. Albert Punx & Chef Ragoo)

9 My way

10 Dream sellers

11 Solo (feat. Mike Fc)

12 Combination, Pt. 3 (feat. Willy Valanga)

13 Outro (feat. Davide Fabbrocino)

LINE-UP

NYKO ASCIA mc

EL BLANKI aka SCASSO mc

LUCKY LUP dj

NOIZE D d

URL Facebook

https://www.facebook.com/serialrappersofficial/