Recensione

Funk soul di alta qualità per questo ensemble tedesco, che propone un disco di debutto davvero bello. Tutto ruota intorno alla meravigliosa voce di Sabina Bormann, che riuscirebbe ad impreziosire anche la lettura di una lista della spesa.

Il disco è di debutto, ma si sente subito che tutti i musicisti del gruppo hanno una grandissima esperienza, talento e bravura. In questi tempi di grande rivisitazione del funk e del soul, specialmente di quello relativo agli anni settanta, pochi gruppi lo fanno con un’anima e con il calore dei My Trippin’Mojo, che riescono a coniugare benissimo soul e funky. Quest’ultimo è l’impalcatura di ogni loro canzone, la forza che tiene unito il tutto.

Sopra questa struttura concepiscono poi canzoni e pezzi davvero coinvolgenti e di grande presa, con melodie molto belle. La registrazione in analogico accresce il calore del disco e porta ancora più in alto un discorso di alta qualità. Fa capolino qua e la una bella spruzzata di pop soprattutto grazie alle melodie.

Ascoltando Edda’s Garden innanzitutto ci si diverte e poi si rimane meravigliati dall’unione di talento e gusto. Il funky non cessa mai in questo disco, riscaldando l’ascoltatore.

TRACKLIST

01 Star Babe

02 Unconditional Love

03 Think Twice

04 Countdown

05 Nice Girls With Cool Cars

06 My World

07 Make ‘Em Pass

08 Desire

09 Do Me A Favor

10 One For Sue

