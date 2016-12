Recensione

Fare musica è semplice, apparentemente, se si hanno buone idee e talento. Losburla ha tutto, e fa sbocciare fiori sull’asfalto di Torino, parlando delle contraddizioni di questa vita da pazzia che facciamo. Losburla canta come parla, e le sue cose le dice diretto, senza tante pose o criptominchiate.

Il tappeto sonoro è un rock minimale che si addentra in ambiti indie, ma sempre rigorosamente a supporto delle idee cantate. Questo disco ha la produzione, per la prima volta per quanto riguarda Losburla, di Carmelo Pipitone il chitarrista dei Marta Sui Tubi, che da un tocco realmente surreale al tutto. Losburla ha tanti pregi, ma soprattutto riesce a dire le cose nella maniera giusta con vera e sincera sincerità, senza appesantire il tutto con modi forzati o immagini che debbono essere forti per forza.

Qui le cose scorrono, Losburla sembra che sia seduto vicino a te al bar, per nobilitare uno dei tanti aperitivi fallimentari, e vorresti sentirlo ancora ed ancora, perché è piacevole. Stupefacente è la dimostrazione che si può fare musica diversa in maniera intelligente e forte, con gusto ed originalità, senza stare a guardarsi alle spalle, ma solo davanti cercando un’altra storia sul marciapiede di fronte.

E poi Losburla fa una cover dei Truzzi Broders, e già solo per questo ha la mia eterna gratitudine, nonché questo è un marchio dopo mica da ridere.

TRACKLIST

1. Stupefacente!2. Le promesse

3. Specchi

4. Il tuo cane veste Prada

5. Biondino

6. Funghi

7. Ferite

8. Tutti uguali

9. Un modo per dirtelo

10. I cittadini sono liberi

11. Ti ho visto in piazza

