Vi proponiamo lo streaming del brano inedito di Paolo Benvegnù – L’Ingegnere -, scritto dal giovanissimo Marco Mantovanelli Magliocca, vincitore del concorso Coop For Words 2015, nato per portare alla luce nuovi meritevoli autori. Quest’anno il concorso propone di scrivere un testo sulla base di – Sono Un Ribelle Mamma – degli Skiantos, che per l’occasione l’hanno reincisa. Maggiori dettagli sulla pagina Facebook www.facebook.com/coopforwords .