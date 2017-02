Apotheosis – Requiem Mixtape

Recensione 4.3 8.5 Con Apotheosis alcune teste si troveranno a casa, ascoltando queste rime che viaggiano in una dimensione parallela, diventando narrazione in spirito, fortissima volontà di impotenza.

Non fatevi fuorviare da ciò che succede là fuori, non guardate cose che potrebbero distogliervi dallo sguardo dentro l’abisso. Quest’ultimo vi vuole, vi brama e potrebbe spiegarvi la vostra funzione su questo globo che gira.

Ascoltare Requiem Mixtape di Apothoesis vi aiuterà a capire ciò che Lovecraft ha scritto in molte indimenticabili pagine, ciò che siamo piccole bestie in un gioco molto più grande di noi.

Torna la genovese Delirivm Tremens, un’etichetta hip hop do it yourself tra le più interessanti del panorama underground. Apotheosis crea rime splendide e distopiche, ci porta lontano con uno stile molto personale, perché se volevate una poesia lui vi ha scritto un requiem, e già in questa frese c’è molto di questo mixtape. Dimenticate l’hip hop che si sente in radio, qui il rap torna ad essere linguaggio e codice per potersi esprimere e creare mondi diversi. Apotheosis non vi lascia tregua con il suo incedere continuo e potente, le basi sono fantastiche, un qualcosa di molto diverso da quello a cui siamo abituati.

Qui c’è davvero tanto, le rime si concatenano in maniera inscindibile, c’è dolore, poca speranza e tanta consapevolezza di essere davvero poco, ma di quel poco e breve possono essere raccontate molte cose. Il ragazzo sta crescendo bene e propone un mixtape non molto lungo ma che coglie perfettamente nel segno.

Tutte le tracce sono affascinanti ed interessantissime per chi ama un certo tipo di rap, già da Julia si può comprendere la portata di quest’opera underground, concepita, prodotta e cantata con cura ed amore notevole. Racconti ed appunti di questa strana cosa che chiamiamo vita, che ci dicono di vivere e di divertirci pure.

TRACKLIST

00. Julia

01. Neanche Gli Dei

02. Requiem

03. Osculum Infame Feat. Bigh2nd

04. Disincanto

05. Serendipity

06. Nemesi

07. Nefilim

08. Nubi Del Risveglio

