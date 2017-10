SABER SYSTÈME – Nuevo Mundo

Recensione La testimonianza, viva, ritmica e pulsante che la musica è stata, è , e sarà sempre apertura, gioioso miscuglio e ponte fra le anime.

La testimonianza, viva, ritmica e pulsante che la musica è stata, è , e sarà sempre apertura, gioioso miscuglio e ponte fra le anime. Prendete questi sette ragazzi no dai 18 ai 20 anni del cuneese vicino alla Francia, e riusciranno a produrre un album, aperto e attraversato da tantissime cose, luoghi e persone, un nuevo mundo per davvero. La musica è un gioioso sistema di mille incastri, dove tutto viene contemporaneamente da lontano e da vicino, il tutto bilanciato molto bene. Il disco trabocca di vita, di immagini e di movimenti che passano sopra le anguste crune d’ago della moderna quotidianità.



C’è un messaggio e si usa una musica senza confini per veicolarlo.

I generi musicali presenti qui dentro sono moltissimi ; la musica occitana è il substrato che lega tutte le scorribande musicali, poi andiamo in Africa molto spesso, e non ci si stupisce che l’Occitania e l’Africa siano molto vicine musicalmente. Rispondono all’appello reggae, rap e raggamuffin, soprattutto per la diversa maniera di interpretare le metriche che ha questo giovane gruppo, anzi è proprio un qualcosa di peculiare e solo ora. Un Muendo Nuevo è un territorio sonoro vergine da esplorare in completa libertà, lasciandosi trasportate in un vero esperanto musicale, dove nulla è scontato, ma tutto è ricchissimo e variegato.

Un altro elemento fondamentale è l’ottima produzione di Alex Rapa dei Gai Saber, che oltre a fare suoni giganteschi e precisissimi, riesce a far rendere al massimo il gruppo. Ascoltando il disco si potrebbe erroneamente dire che la tradizione incontra la modernità, ma qui è un movimento continuo, una terra e i suoi abitanti in movimento verso un futuro migliore, al quale anche la musica può contribuire.

Un disco bellissimo e che da fiducia nel futuro.

TRACKLIST

1 – MARY

2 – IKAYÈ

3 – NUEVO MUNDO

4 – IL CANTO DEI VENTI

5 – SABER DECALÉ

6 – LA LIBERTAT

7 – L’AMITIÉ

8 – VIRA LA ROA

9 – SANS PEUR

10 – PARLA PAS

11 – LA RÉVANCHE

LINE-UP

Antonio Rapa: voce

Maddalena Giuso: voce e flauti

Fatima Camara: voce

Beatrice Conta: tastiere e sound system

Linda Oggero: batteria

Maria Vittoria Giraudo: chitarra

Anna Cavallera: voce e flauti

Maurizio Giraudo: Ghironda in “Parla pas”

Alex Rapa: backing vocals ne “Il canto dei venti”

URL Facebook

https://www.facebook.com/www.sabersysteme.it/