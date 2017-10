Injection – One, Two Threesome

Recensione Gli Injection sono maggiormente vicini alla scuola americana del genere, quella che si è sempre mischiata con l'hardcore melodico, con un bella melodia muscolosa e ritornelli che si fanno cantare a squarciagola, e in questo disco ci sono momenti entusiasmanti al riguardo.

Punk rock con innesti di hardcore melodico per gli Injection, al loro debutto discografico.

Il gruppo genovese ci propone una bella mistura di velocità e bella struttura compositiva, non il solito uno, due, tre e via, ma canzoni ben costruite che scorrono bene. Ascoltare One. Two, Threesome è una liberazione da tutta la plastica che ci circonda, soprattutto in ambito punk alternativo, dove troppe bands anche agli esordi guardano più alla forma che alla sostanza.

Gli Injection tracciano una parabola sonora che racchiude in sé molto della storia di questo genere il punk rock, che tanti danno per morto ma che invece risorge sempre da cantine polverose e da pub improbabili. Gli Injection sono maggiormente vicini alla scuola americana del genere, quella che si è sempre mischiata con l’hardcore melodico, con un bella melodia muscolosa e ritornelli che si fanno cantare a squarciagola, e in questo disco ci sono momenti entusiasmanti al riguardo. Nei sei brani più il settimo fantasma, il livello è sempre molto alto, e nel complesso è un’ottima prova.

Il disco esce per Flamingo Records, un’etichetta ma soprattutto un negozio di dischi ed abbigliamento nel centro storico di Genova, aperto da una coppia di ragazzi che hanno competenza e passione, e che con questo coraggioso progetto portano avanti un suono ed uno stile a vita che a Genova dura da tantissimo. Questo è solo l’inizio.

TRACKLIST

01. My Last Bullets

02. Its’ The End Of Your Life As You Know It ( And You Won’t Feel Fine )

03. Don’t

04. My Defeat

05. Stop It Now

06. Everything Turns Blue

LINE-UP

Saul: Vocals

Robi: Guitar + vocals

Dani: Bass + vocals

Fraz: drums

URL Facebook

http://www.facebook.com/injectionband