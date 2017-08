Nofx: The Hepatitis Bathtub and Other Stories

Il disegno qui sopra…risale a quando anni fa..io e silvia rocchi (se non la conoscete googolatelala) abbiamo avuto la lungimirante idea

di comicniare un blog insieme che descriveva le nostre esperinze con la musica giovane e scatenata…per ben due mesi

Comunque sia racconta come una delle primissime canzoni punk che abbia ascoltato sia “kill all the white man” dei nofx…

Preso da un attacco di nostalgia dei bei vecchi tempi ..non ho resistito..e ho letto la loro biografia

Dunque cercherò di scrivere qualcosa senza fare spoiler

Per cominciare posso dirvi che l’ho letta in pochissimi giorni…il libro in sè è scritto a mio avviso molto bene…

i racconti di ogni singolo compnente del gruppo si alternano rivelando le loro storie personali e di conseguenza anche quella della band..

con episodi intrecciati e qualche dettaglio che via via si scopre andando avanti..

Se cercate una lettura che vi cambi interiormente o vi insegni chissà quale lezione di vita..ovviamente non è il libro che fa per voi…

ma davvero c’è bisogno che lo scriva questo??

Già dalla prima pagina dove fatmike ci descrive la sua passione di bere urina (..a volte mischiata a vodka..ehy non si finisce mai di imparare nuovi cocktail a quanto pare)

si capisce che non verranno usati mezzi termini…anzi..sembra che i nofx ci tangano a raccontare il peggio del peggio.. il lato estremo delle loro vite

Inizialmente mi sembrava una scelta stupida…ma in effetti se passate con la macchina in una valle di unicorni..e incontrate un incidente

…nessuno si volterà verso gli unicorni

Comunque sia oltre a una marea di anedotti su droghe..tossicodipendenza..alcol.. e bassezze di qualsiasi genere…

i nofx riescono a raccontare anche molto della scena punk californiana anni 80..e della nascita del punkrock anni 90

il tutto è raccontato con il taglio irriverente e controverso che li contraddistingue..quindi ci saranno molti passaggi che vi strapperanno una risata

Solo una cosa suona strano.. una band che ha fatto la storia del punk rock..creato un suo sound personale.. e tirato su un’etichetta che ha sfornato

altre band di fama mondiale…a quanto pare ci tiene a dimostrare quanto tutto sia il risultato di tanta fortuna per 4 disgraziati fattoni… mah…

Insomma se in qualche modo avete apprezzato i nofx.. vi divertirete parecchio a leggerlo

oh aspetta..?! siete tra quelli che ascoltano solo punk durissimo e purissimo in 7 pollici di 50 copie di cui ora non ricordate il nome..??bhè no allora no

e poi perchè perdete tempo a leggere quà??

che poi io non ho mai capito perchè una cosa debba escludere l’altra..

Io sono stato in posti occupati a vedere band con un pubblico di 20 persone(noi eravamo in 5…)

E ho visto anche i nofx…la prima volta è stato al decostruction tour del 2003

c’erano t.s.o.l boysetsfire bounciung souls.. e una marea di altri gruppi…

c’era anche una rampa da skate con i pro…e soprattutto una roba chiamata incredible strange wrestling…

incontri di wrestling dove un tizio vestito da pollo metteva ko un’altro vestito da naziskin.. mentre tutti intorno lanciavano piadine (distribuite prima)

Il titolo sia in italiano(ok..forse non suona benissimo) che in originale..fanno riferimento allo stesso episodio

quindi in sostanza non cambia molto…

(il perchè sia stato scelto proprio quell’episodio…rimane per me un mistero)