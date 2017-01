SHARE ON:

“Buyrun!” – NioSiddharta’s Travels #7 – Turkey

Selected and put tohether by: Dj Nio (Zero Plastica / Nomadic Wax) – www.djnio.net

1. Intro

2. Baba Zula – Istanbul Cocuklari

3. Ceza – Med Cezir

4. Yolda – Ruzgar

5. Tahribad-ı İsyan f. Fuat Ergin – Wonderland

6. Komadub f. Nema – Fedayi pacha

7. Yener Çevik – Hasta işi Ben Büdü – Remix

8. Mustafa Sandal f. Gentleman – Isyankar

9. Fuat – Geri Geldi

10. Nikrîz Longa – Isyanbul – F.D.U. Remix

11. Lure f. Spartakus (Dj Nio & Emiliano Bugatti) – Lontano

12. Sultana – Dibidik

13. Sattas – Eskitilmiş

14. Ayben – Raptiye Rap Rap

15. Fate Fat – Bizik Final – Alem DM Remix

16. Eypio & Burak King

#Istanbul #Turkey #2016