Ratbones – The Pop Experience

Recensione E' estate perdio mica vorrete ascoltare tutto il giorno i Killing Joke!

Prima di iniziare a parlare di questo 7″ dei Ratbones mi sono chiesto se fosse deontologicamente giusto provare a recensire un disco che entrava in mio possesso come un regalo per il mio compleanno.

Tre sono state le considerazioni che mi hanno portato a bypassare ogni considerazione sfavorevole ed a convincermi che queste righe andavano scritte:

1) il disco mi è stato regalato da una delle persone più rock’n’roll che conosca vale a dire quel Ale Pio che con la sua Party Tonite lo cooproduce,

2) Quando mi è stato materialmente consegnato allo scambio era presente anche colui che nei Ratbones suona la batteria, il prode Paolo (aspetto ancora il tuo autografo sulla copertina hermano),

3) Si stava partendo per Milano per assistere ai live dei sempre validi Descendents, dei trascurabili Me First and the Gimme Gimmes, ed del miglior gruppo italiano che esista i Manges.

Superati invero molto agevolmente questi dubbi per nulla amletici andiamo a vedere cosa si trova tra i solchi di questo piccolo vinile; si comincia come ovvio dal lato a che contiene Storm In My Mind un pezzo molto U.S.A. diciamo Riverdales style e Between You And Me che invece viaggia in territori power-pop e lo fa con grande classe e priorità. Sul lato b invece si può ascoltare Dyna nella quale i nostri sono coadiuvati nientepopodimenoché da Jimmy Vapid (beh se non sapete di chi è penso che il mondo vi abbia negato gran parte della sua bellezza) e che è caratterizzata da un crescendo epico degno dei migliori Bad Religion e Think About You un bellissimo pezzo pop-punk con corretti a profusione di quello che fanno di una giornata di merda una giornata degna di essere vissuta.

Il brano più lungo di questo singolo non arriva a due minuti e mezzo e, visto quello che il target della band, non può che essere un fatto più che positivo, la copertina è bella assai e l’attitudine è quella che si richiede a chi ha questo approccio al punk’n’roll; verificati questi basilari elementi direi che nulla si possa frapporre fra voi e l’acquisto di questo ottimo 7″.

TRACKLIST

Lato A : Storm In My Mind / Beetwen You And Me

Lato B : Dyna / Think About You

LINE-UP

Paolo – Drums /

Ludo – Vocals, Guitar /

Andre – Bass, B.Vocals,

Jay – Guitar, B.Vocals