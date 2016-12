Recensione

A distanza di due anni dal loro debutto, i tre Moostroo (Dulco Mazzoleni, Francesco Pontiggia, Igor Malvestiti), ritornano per Hashtag. con i dieci brani di Musica Per Adulti. Il disco, decisamente maturo e ben concepito (a questo si riferisce il titolo), combina con gusto e intelligenza cantautorato, rock e post punk, raccontando di amore e odio.

Le morbide note di chitarra di Meteora, acquistando corpo con l’inserirsi degli altri strumenti, crescono pian piano, delineando gustose ed energiche melodie, mentre il basso di Spolpami, accompagnandoci per tutta la sua durata, lascia spazio a violenti sfoghi elettrici.

Il caldo abbraccio di Regalami, invece, entrando nel cuore con la sua delicata malinconia al sapore di Calexico, si contrappone al determinato fragore di Ostinato Amore e alla grezza Oblio (basso sempre in primo piano, chitarre a dare volume, batteria a far da solido scheletro). L’intensità emotiva di Cadavere, costruito su sonorità sgranate e amare parole, tiene incantati per tutta la sua durata, lasciando che a seguire siano Usura (tormentata e allucinata cavalcata dark/new wave con Luca Barachetti alla voce) e Sul Ciglio (decisa e avvolgente canzone in bilico fra il Cesare Basile più elettrico e Nick Cave).

Lacci, infine, abbandonandoci in mezzo a scure e affascinanti foreste sonore, si scioglie di fronte al morbido accarezzare dell’acustica Umore Nero.Con questo secondo album i Moostroo compiono un notevole passo in avanti. Quanto proposto, infatti, suonando decisamente maturo, personale e convincente, tiene assorti per tutta la sua durata, regalando diversi momenti di alta qualità. Dieci brani carichi di passione, sentimento, rabbia e personalità.

Non lasciateveli scappare!

TRACKLIST

01. Meteora

02. Spolpami

03. Regalami

04. Ostinato Amore

05. Oblio

06. Cadavere

07. Usura

08. Sul Ciglio

09. Lacci

10. Umore Nero (Acustica

LINE-UP

Dulco Mazzoleni

Francesco Pontiggia

Igor Malvestiti

