THE HISTORY OF JDB VOL I – CH 2 The new school – Jungle Cakes

Cari lettori ben ritrovi per la seconda puntata della rubrica sulla storia della JDB. Dopo aver scritto di come è iniziato questo movimento ho deciso di proporvi un mix tutto composto da tracce della maggiore etichetta della jungle “moderna”: la Jungle Cakes.

La ritmica è molto simile in tutti i pezzi e molto diversa dalla jungle old school, infatti fin dai primi dischi si può notare l’influenza reggae e la presenza molto spesso di un Mc. Molte tracce sono rivisitazioni di tracce reggae, dub o dancehall, rendendo questo genere molto allegro e piacevole per iniziare una serata DnB o concluderne una Reggae/Dub con qualcosa di più spinto.

La maggior parte delle canzoni sono frutto della collaborazione tra Ed Solo & Deekline, spesso accompagnati da featuring con Mc.

Nell’attesa della terza puntata spero possiate trovare ispirazione da questi pezzi per i vostri dj set, sono a vostra completa disposizione per quanto riguarda qualsiasi tipo di critica e consiglio.

A seguire troverete tracklist completa e informazioni delle tracce che ho usato per questo mix.

Tracklist

Took My Breath (Original Mix) – Run Tingz Cru Ft. Solo Banton & Lady Fyah

Good To Have The Feeling (Original mix) – Deekline & Tippa Irie

Dangerous (Original Mix) – Benny Page ft. Solo Banton

Top Rankin – Ed Solo & Deekline

Hot This Year (Tribute Mix) – Deekline & Ed Solo ft. Sandenoo

Full Time (Run Tingz Cru Remix) – DreadSquad ft. Doubla J

Man Down – Ed Solo & Deekline

Sensi – Ed Solo & Deekline

Champion Sound (Serial Killaz Remix) – Benny Page

Untold – Ed Solo & Deekline

Ghost Town – Ed Solo & Deekline

Champion Lover – Ed Solo & Deekline

You Can Be My Night – Ed Solo & Deekline

Ganja Mugging (Original Mix) – Ed Solo

Ruffneck (Vip Mix) – Ed solo and Elijah MC

Tequilla Sunrise – JFB

Amen in Session (Ed Solo & Deekline Remix) – Jink in Dub

Here I Come (Tribute Mix) – Ed Solo ft Rubi Dan

Five On It – JFB

Israelites (Original Mix) – Dancefloor Outlawss & FJB