The Movements – Like Elephants I

Bene, dopo aver detto le mie cazzate, possiamo passare a parlare della band in questione cioè The Movements, provenienti dalla fredda Svezia ed immersi in un rock psichedelico per niente male.

Il gruppo con quest’ultimo album intitolato Like Elephants I (la seconda parte, si vocifera, dovrebbe uscire nei primi mesi del 2014) decide di virare il sound verso la psichedelia più raffinata, pur mantenendo quell’approccio garage per finire a sfornare un disco intriso del sound dei sixties, soprattutto, a mio dire, facendo riferimento ad una certa scuola del TexAss, ma non solo.

Potete immaginare quindi che il tiro rimane sempre alto e l’attenzione all’ascolto viene continuamente stuzzicata, anche nei passaggi più dilatati e in certi punti, forse grazie alla tastiera, si possono scorgere anche strizzate d’ occhio ad un certo pop dai rimandi ad alcune oscure gemme che, dall’Inghilterra e non solo, ci sono state regalate durante i favolosi anni ’60.

Questa miscela, apparentemente di difficile gestione, riesce ad essere manipolata dalla band e l’ascolto del disco diviene un atto dovuto per gli appassionati e non.

Buon ascolto.

Tracklist:

1. The Death Of John Hall D.Y.

2. Boogin

3. Shady Wind

4. Two Tongues

5. Great Deceiver

6. All The Lost

7. David ́s Song

8. Like Elephants 1

9. Ingenting Kommer Ur Ingenting

10. It Takes A Spark

Line-up:

David Henriksson – Vocals

Gustaf Gimstedt – Keyboards

Christian “Krita” Johansson – Guitar

Daniel “Dolly” Pettersson – Bass

Thomas Widholm – Drums