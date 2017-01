Argo – Argo

Un Argo che recensisce gli Argo ? Coincidenza ?

Ep di debutto per questo gruppo marchigiano che promette bene e mantiene meglio. Nati nel 2011 con il nome di Red Car Pet, gli Argo sono quattro ragazzi che si divertono a fare musica, e vedono la stessa come un importante lato della loro vita. Il loro suono è un mix equilibrato di indie pop, drum machine e melodie italiane, con testi importanti e piacevoli, cercando sempre di mettere a proprio agio l’ascoltatore ed i musicisti stessi. Tutto è molto equilibrato e minimale, bilanciato, straordinario e comune a tutti, è musica che si fa poesia semplice. Gli Argo incarnano ciò che meglio si possa trovare nell indie senza tante pose o discorsi metafisici, con concretezza e melodia, ascoltate Brucerò e capirete al volo, la musica spiega sempre meglio delle parole, infatti la recensione è un invito ad ascoltare, a farsi un’opinione propria, che è la cosa più importante. Quattro pezzi che vi rimarranno attaccati in testa, e dopo questi pezzi vi sentirete un pò più leggeri e liberi. Delicato ed elegante lavoro prodotto al meglio da Massimiliano Lambertini e Michele Guberti, registrato in provincia di Ferrara, e che è uscito per l’ottima Alka Record Label sempre di Ferrara, che sta facendo uscire cose molto interessanti.

TRACKLIST

01. Polvere di Logica

02. Brucerò

03. Inutili Ideali

04. Argo

LINE-UP

Giovanni Di Placido- chitarra ritmica e voce. Diego Tancredi Cermaria – basso elettrico.

Vincenzo Marvin Chiappa – batteria e cori. Enrico Carlo Baldarelli – chitarra solista.

URL Facebook

http://www.facebook.com/Argorockband