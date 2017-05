Chiara Ragnini – La Differenza

Recensione La genovese Chiara Ragnini è la dimostrazione vivente e cantante che in Italia si possa fare un pop venato di elettronica di grande qualità, pensante e molto piacevole.

Il disco è composto di musica fatta con passione, con un elettropop pregno di stile, prodotto in maniera molto incentrata sulla voce di Chiara, che ha davvero molti pregi, ora calda, ora potente, ora dolce e sussurrante, ma sempre molto particolare. La sua maniera di cantare è un’urgenza gentile, una voglia di dire e parlare di vira, il tutto senza quella pesantezza tipica del pop italiano, che quando non te la spiega ti frattura l’apparato genitale, e sono rarissime le eccezioni. Chiara è una di queste ultime, ed è forse la migliore.

Certamente per fare questo pop ci vuole innanzitutto una gran classe nell’usare un talento cristallino, nel portarci a spasso con un pop molto aderente ai nostri sogni e alle nostre malinconie. Dicevamo del talento di Chiara, esso potrebbe far passare in secondo piano il grande lavoro che c’è dietro a questo disco, finemente cesellato e suonato molto bene dal suo gruppo.

Inoltre questo disco è un lavoro di gruppo, poiché è stato finanziato dai fans con Musicraiser, che hanno avuto davvero un grande intuito e pervicace sagacia, perché hanno puntato su di una cantante mai ovvia. Fate conto che in un disco di pop italiano fanno capolino drum and bass ed elettronica, come nell’ottimo singolo Un Colpo Di Pistola con annesso video, che è un piccolo capolavoro a sé stante. La musica è bellissima e finalmente finemente ricercata, di classe come abito ma pop come attitudine.

Tante e tanti dovrebbero imparare da Chiara, che tra l’altro è complice di quella manica di abbelinati che rispondono di Casa Degli Specchi, che ha provato a farsi strada con le sue doti, ma dopo aver constato che devi svenderti se va bene per avere successo, ha preferito andare avanti per la sua strada e ha avuto ragione su tutta la linea, la vera qualità.

Un album da scoprire, grande pop e tanto altro.

1. Un colpo di pistola

2. Il vortice bianco

3. Un angolo buio

4. La differenza

5. In ogni angolo del mondo

6. Grigiocielo

7. Oggi ho perso

8. Domattina

9. Sospesa

10. Coda feat. Roggy Luciano”

Chiara Ragnini – voce, chitarra elettrica, chitarra acustica.

Max Matis – basso elettrico.

Roggy Luciano – arragianementi

http://www.facebook.com/chiara.ragnini.fanpage