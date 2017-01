Verdiana Raw – Whales Know The Route

A distanza di quattro anni dal disco di debutto, la toscana Verdiana Maria Dolce (Verdiana Raw), accompagnata da Antonio Bacchi, Fabio Chiari, Erika Giansanti e Paolo Favati, torna a far parlare di sé con i dieci brani di Whales Know The Route. Il lavoro, incentrato su atmosfere pop/folk, colpisce per le favolose doti vocali della cantautrice, tenendo con il fiato sospeso in più di una occasione.

L’evolvere vibrante di Time Is Circular, guidato dagli archi, dalle chitarre e dalle evoluzioni vocali, apre il disco nel migliore dei modi, lasciando che a seguire sia il lento accarezzare, fra pianoforte, brevi momenti scuri e un rassicurante cinguettare, di Behind That Ballerina Dress.

L’espandersi di This Disaster, fra chitarre, basso e spirito rock, si scioglie nel raffinato dialogo fra pianoforte, violino e voce della classicheggiante Saturnine Hopes, mentre l’intensa rivisitazione di Durme Durme (nota ninna nanna tradizionale cantata in ladino), incantando con il suo intenso impatto emotivo, spalanca le porte alla vibrante delicatezza di Amina’s (nel mezzo precipita nell’inquietudine più profonda).

Le evoluzioni vocali (in grado di tenere a bocca aperta per tutta la loro durata) di Planets, invece, introducono il piglio dream pop di On The Road To Thelema che, galleggiando su delicati gorgheggi (alla voce anche Luigi Maria Mennella), lascia spazio al magnifico mondo sonoro della strumentale According To Satie e al dilatato procedere dell’altrettanto emozionante Whales Know The Route.

I dieci pezzi proposti da Verdiana Raw, notevoli per quanto riguarda la componente tecnica e per la cura messa negli arrangiamenti, inchiodano l’ascoltatore con la loro profonda capacità evocativa. Ci troviamo di fronte a un disco intenso e sostanzioso che, prendendo le mosse dal miglior folk in lingua inglese, meriterebbe di essere conosciuto anche fuori confine. Un lavoro di pregevole fattura che sarebbe un delitto perdersi.

TRACKLIST

01. Time Is Circular

02. Behind That Ballerina Dress

03. This Disaster

04. Saturnine Hopes

05. Durme Durme

06. Amina’s

07. Planets

08. On The Road To Thelema

09. According To Satie

10. Whales Know The Route

LINE-UP

Verdiana Maria Dolce

Antonio Bacchi

Fabio Chiari

Erika Giansanti

Paolo Favati

