Youssou Ndour è nato il 01 ottobre 1959 a Dakar (Senegal), è un autore a compositore,interprete, musicista e un uomo politico senegalese molto influente.

“Re del Mbalax”, musica popolare e tipica del Senegal, Youssou Ndour e un cantante alla fama internazionale, è anche il padrone di stampa dal 2003 e fondatore del gruppo Futurs Medias. Si impegna nel movimento contro il regno dell”ex Presidente Abdoulaye Wade. ‘Aprile, diventa ministro della cultura e del turismo poi ministro del turismo e i diletti sotto il nuovo governo diretto da Macky Sall. Dal settembre 2013, ministro consigliere presso il Presidente della Repubblica

Vita famigliare

Premigenito, Youssou Ndour ha vissuto a Medina, un quartiere poco dista dal centro. Suo padre, Elimane Ndour è di origine etinia Serere, mentre sua madre Ndeye Sokhna Mboup è di origine etnia Toucouleur e wolof.

Musulmano, membro della confraternità Mouride in Senegal , Youssou N’Dour ha sposato Mami Camara. Insieme hanno avuto quattro figli prima di divorziare ufficialmente dopo 17 anni di matrimonio. E ‘sposato con Aida Coulibaly, attuale presidente della Fondazione Ndour Youssou, dalla quale ha avuto quattro figli, il cui penultimo Nelson Mandela, un omaggio all’uomo politico sudafricano e leader di antiapartheid.

Carriera artistica

Si inizia adolescente a cantare in feste di famiglia e lasciare la scuola senza andare al liceo. La sua carriera è iniziata quando aveva 19 anni con il gruppo Étoile de Dakar. Il produttore senegalese Ibrahima Sylla ha registrato il primo album con la band presso lo Studio d’oro di Baobab. Youssou N’dour acquisisce notorietà in Senegal e nel 1979 ha deciso di fondare la propria band Super Etoile de Dakar.

Ha lavorato con artisti internazionali come Peter Gabriel, Paul Simon, Manu Dibango, Alan Stivell.

Una delle più famose canzoni di Youssou N’Dour è 7 secondi ( seconds seven ) è un duetto con la cantante Neneh Cherry. Il video, girato a New York, è stato diretto da Stéphane Sednaoui. Nel 1998, ha composto l’inno per le finali della Coppa del Mondo 1998, i grandi campionati, canta con Axelle Red. Nel 200

Nel 2008, ha lavorato anche con l’artista congolese Koffi Olomidé nell’album bordo Ezanga Kombo; Youssou Ndour interpreta il festival canzone con Koffi Olomidé e il cuore di Cindy.

Luii è l’autore delle musiche del film d’animazione Kirikù e la strega (1998).

Suona anche nel film Amazing Grace (2006) attraverso il personaggio di Olaudah Equiano e interpreta se stesso nel documentario Ritorno a Gorée (2007) che evoca la storia della tratta degli schiavi e il suo patrimonio musicale attraverso il jazz e la Vangelo.

Ha anche cantato un duetto con la diva libanese canzone Magida el-Roumi Biladi Ana, uscita nel Ghazal Album (2012) di quest’ultimo. Nl2013oltar Music Prize in Svezia.

L’artista impegnato

Cantante assunto, Youssou N’Dour ha organizzato nel 1985 un concerto per la liberazione di Nelson Mandela allo stadio di Dakar. Ha inoltre organizzato numerosi concerti a beneficio dell’ organizzazione umanitaria Amnesty International. Ambasciatrice di Buona Volontà per l’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura delle Nazioni Unite (FAO) e l’UNICEF, è stato scelto anche come ambasciatore presso l’Ufficio internazionale del lavoro.

La Fondazione Ndour Youssou è stata fondata nel 2000 con l’obiettivo di lavorare per uno sviluppo sostenibile e diritti dei bambini, e la lotta contro la malaria.

Nel 2004, Youssou N’Dour ha partecipato a disco Reagire Agire per le vittime del terremoto che ha scosso la regione di Al Hoceima, Marocco il 24 febbraio 2004.

Nel 2007, con altri artisti impegnati, ha partecipato alla realizzazione di Fare alcuni rumori, che è una cover del famoso album di John Lennon, Imagine. Questo album è il simbolo di una grande mobilitazione per la risoluzione della crisi in Darfur. Nella versione originale di Imagine, Youssou N’Dour interprete Jealous Guy.

Youssou N’Dour ha lanciato 13 febbraio 2008 con la collaborazione di United Color Benetton una società di microcredito, di nome Birima, il nome di uno dei damel (re) del Regno di Kayor. Nel novembre 2009, ha presentato la sua società di microcredito Forum mondiale di Li (Forum mondiale per l’economia responsabile) tenutosi a Liglia in Francia sul tema del “gestore di denaro”.

E ‘membro d’onore della Fondazione Chirac, dell’ex Presidente francese.