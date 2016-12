Recensione

A tre anni di distanza da “A New Place Soon Old“, il sardo Andrea Cherchi ritorna con gli otto brani di Sunday. Il nuovo disco, pubblicato in edizione limitata da DeAmbula Records, Costello’s Records e Tiny Speaker Records, si concentra sullo sviluppare raffinate trame pop/folk/elettroniche, rapendo il cuore con la sua autunnale delicatezza.

Il pacifico pulsare di A Swamp, accompagnato da leggere melodie di synth, avvolge come la bianca nebbia mattutina, lasciandoci spersi di fronte alle vivide chitarre della dolce e sognante Marten. L’abbraccio soffuso di Funny Mate, invece, facendo innamorare con il suo animo notturno e sempre pacato, introduce il cadenzato procedere onirico della squillante Take Cover. Il sintetico e asettico svilupparsi di The Old And The New, a seguire, si compone di brevi note e ritmiche scheletriche, mentre la più gustosa Sleep, proseguendo nella stessa direzione, conquista il cuore con la sua emotiva dolcezza. L’intimo respiro di In This Shore, infine, timido e leggermente fragile, cede spazio al basso costante (sopra cui si adagiano ottimamente le voci filtrate) di Saturn.

Il nuovo album proposto da Andrea Cherchi vale la pena di essere ascoltato e conosciuto. Gli otto brani qui racchiusi, infatti, giocando in maniera intelligente con pop, elettronica, folk e new wave, danno vita a un suono raffinato e personale che colpisce al primo ascolto e non delude mai.

Un ritorno più che gradito per un artista che non stonerebbe nelle line up dei migliori festival esteri.

TRACKLIST

01. A Swamp

02. Marten

03. Funny Mate

04. Take Cover

05. The Old And The New

06. Sleep

07. In This Shore

08. Saturn

LINE-UP

Andrea Cherchi

Mauro Vacca

Roberta Etzi

URL Facebook

https://www.facebook.com/wasmusic/?fref=ts