Vibrion – Bacterya

I Vibrion sono attivi dai primi anni novanta, non una band di novellini dunque ma una realtà consolidata del panorama estremo underground.

I primi due album sono lavori molto rispettati nella scena death mondiale, specialmente il primo Diseased, uscito nel 2005 e seguito da Closed Frontiers di due anni più tardi.

Un lungo silenzio durato quasi vent’anni ed interrotto dal video live, Buenos Aires Re-infected del 2014, ha portato il gruppo fino a Bacterya, licenziato dalla Disembodied Records con la collaborazione della Xtreem Music.

Death metal old school di scuola statunitense, una mazzata virale che non conosce tregua tra furiosi blast beat e rallentamenti destabilizzanti, un’atmosfera apocalittica che aleggia sui brani, schitarrate furibonde e urla animalesche di persone infette ed ormai prossime alla morte, tutto questo ricorda questo nuovo lavoro del gruppo argentino.

Bacterya ricorda nel sound il caos di un mondo ormai alla fine, dopo che il virus mortale ha trucidato ogni essere vivente, in uno scenario di apocalisse che ben si adatta alla musica del combo.

Le ritmiche in perenne tensione, le atmosfere claustrofobiche e pregne di disperazione, i solos che ricordano lamenti di forme di vita tormentate nel fisico e nella mente lasciano piacevole gusto di morte in bocca, specialmente se siete amanti del metallo estremo sulla scia dei numi tutelari di un certo modo di fare death, gli Obituary dei fratelloni John e Donald Tardy.

Manca solo qualche brano che spicca in questa devastante tracklist che forma un massiccio e monolitico esempio di death metal senza compromessi, anche se sono certo che i fans incalliti del genere ameranno Bacterya alla follia.

TRACKLIST

1. Day of Replication

2. The Wrath of the Beast

3. The Worm Immune

4. The Walls of Caffa

5. Ill Essentia

6. Of My Burning Brothers

7. Hidden Plague Disseminator

8. Bacterya

9. Circles Are Closed

10. Mutant

LINE-UP

Luis Guardamagna – Guitar, Vocals

Lou-Indigo – Lead Guitar

Fabian Fernandez, Bass

Matthias M. – Bass

Jonas Sanders – Drums

VIBRION – facebook